كشفت شركة "تيرافوغيا" عن تخطيطها لطرح تاكسي كهربائي طائر، بسيارة وطائرة مدمجين في وسيلة واحدة تحمل أسم "تي إف-2"، التي يمكن أن تسير علي الطرقات وأن تحلق في السماء .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي نموذج "تي إف-2"، بالجمع بين خائص النقل البري و الجوي في وقت واحد، لتوفير الراحة للركاب لتجنب استخدام أكثر من وسيلة للتنقل.

وتعمل السيارة المدمجة، علي نقل الركاب في سيارة ومن ثم تقوم بنقلهم حيث إلي داخل الطائرة الملحقة في حالة تشغيل وضع الطيران.

وأعلنت الشركة أن رحلات التاكسي الطائر، ستتضمن قيادتها بواسطة طيار متخصص، بالرغم من قدرتها علي القيادة الذاتية كإجراء احترازي لسلامة الركاب.

ومن المقرر ان يستوعب التاكسي الطائر، أربعة ركاب، كما تم تزويد الوسيلة الجديدة بعدد من المواصفات أبرزها، شواحن للأجهزة الإلكترونية، وسماعات لحجب الضوضاء، وأنظمة إضاءة قابلة للتعديل بحسب رغبة الركاب، وكراسي دوّارة، وشاشات تعمل باللمس للتحكم بالخدمات المتوفرة للركاب.

ولم تعلن الشركة بعد عن الموعد الرسمي لبدء تصنيع "تي إف-2"، وطرحها في الأسواق.