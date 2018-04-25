شيفروليه كمارو ss 2019 تظهر مموهة على أرض الواقع

لا تزال شيفروليه تبقي كامارو SS موديل 2019 مغطاة بالتمويهات على الطريق لإجراء الاختبارات النهائية.
الموديل فيس ليفت، وبالتالي فهو لا يحمل تعديلات ميكانيكية كبيرة مقارنة بالموديل السابق، بناءً عليه، تأتي السيارة العضلية بمحرك استنشاق هواء 6.2 لتر 8 سلندر قوة 455 حصان و617 نيوتن.متر من عزم الدوران، إلا أنه بات يمتلك جير جديد من 10 سرعات تم تطويره بالتعاون بين جنرال موتورز وفورد.
التغييرات لا تتوقف عند هذا الحد حيث لديها ميزة Line-Lock والتي تسمح بقفل المكابح على العجلات الأمامية دون الخلفية وذلك لإخراج الدخان من الإطارات.
الاختلافات بين كامارو SS وموديلات كامارو الأخرى هو تميزها بفتحات تهوية أمامية أكثر اتساعاً، مشتت هواء أكثر بروزاً، جناح خلفي أكبر.
منذ إزالة الستار عنها رسمياً، كامارو 2019 أثارت الجدل بين الجماهير، وأكبر تغييراتها كانت الشبك الأمامي والمصابيح الامامية المعاد تصميمها مع إضاءة نهارية LED.
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بالأخير، تحديثات كامارو SS موديل 2019 طفيفة إلا أنها عدوانية المظهر وتكفي لجعلها أفضل موديل في عائلة كامارو.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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