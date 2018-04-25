مكلارين 570s سبايدر تحصل على إصدارات ديزاين الجديدة

كشفت مكلارين رسمياً عن إصدارات ديزاين 570S سبايدر الجديدة، والتي صممت لأجل مساعدة عملاء الشركة في اختيار مواصفات السيارة الرياضية.
هي تأتي في 5 فئات مختلفة تم اختيارها بعناية بواسطة مصممي مكلارين أوتوموتيف وذلك لضمان تناسق الألوان والمواد والزخرفات.
كل إصدار ديزاين لديه طلاؤه الخاص: الأبيض، الرمادي، الأحمر، الأسود أو الأزرق .. وبناءً على لون الخارجية المختار، سيكون مظهر الداخلية مختلفا مع توفير صانعة السيارات البريطانية 4 أنواع رياضية بالإضافة إلى نوع فاخر.
تكلفة حزمات إصدارات ديزاين تتراوح بين 8,100-10,700 جنيه استرليني (43,200-57,000 ريال سعودي)، يضاف عليه سعر مكلارين 570S الابتدائي 164,750 جنيه استرليني (878,400 ريال سعودي) في المملكة المتحدة.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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