مكلارين 570s سبايدر تحصل على إصدارات ديزاين الجديدة

كشفت مكلارين رسمياً عن إصدارات ديزاين 570S سبايدر الجديدة، والتي صممت لأجل مساعدة عملاء الشركة في اختيار مواصفات السيارة الرياضية.

هي تأتي في 5 فئات مختلفة تم اختيارها بعناية بواسطة مصممي مكلارين أوتوموتيف وذلك لضمان تناسق الألوان والمواد والزخرفات.

كل إصدار ديزاين لديه طلاؤه الخاص: الأبيض، الرمادي، الأحمر، الأسود أو الأزرق .. وبناءً على لون الخارجية المختار، سيكون مظهر الداخلية مختلفا مع توفير صانعة السيارات البريطانية 4 أنواع رياضية بالإضافة إلى نوع فاخر.

تكلفة حزمات إصدارات ديزاين تتراوح بين 8,100-10,700 جنيه استرليني (43,200-57,000 ريال سعودي)، يضاف عليه سعر مكلارين 570S الابتدائي 164,750 جنيه استرليني (878,400 ريال سعودي) في المملكة المتحدة.