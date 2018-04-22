كشفت شركة "Sokon-SF Motors" الصينية عن مشروع سيارات "SF" الكهربائية الفارهة رباعية الدفع.
وبحسب موقع روسيا اليوم، زودت هذه السيارات بهيكل انسيابي، ومحركات كهربائية قوية قادرة على توليد عزم 1000 حصان، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من ثلاث ثوان.
كما طوّرت الشركة المصنعة نظاما خاصا لتبريد السائل لبطاريات هذه السيارات، وصممت البطاريات بشكل يجعل المركبة قادرة على الحركة لمسافة 500 كلم في الشحنة الواحدة.
وأكد الخبراء في "Sokon-SF Motors" أنهم عملوا على برنامج متطور مخصص للبطاريات المستهلكة التي ستنتج عن هذه السيارات، لتدويرها وتحويلها إلى بطاريات جديدة للاستخدام المنزلي أو الصناعي.
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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