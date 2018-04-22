كشفت شركة "Sokon-SF Motors" الصينية عن مشروع سيارات "SF" الكهربائية الفارهة رباعية الدفع.

وبحسب موقع روسيا اليوم، زودت هذه السيارات بهيكل انسيابي، ومحركات كهربائية قوية قادرة على توليد عزم 1000 حصان، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من ثلاث ثوان.

كما طوّرت الشركة المصنعة نظاما خاصا لتبريد السائل لبطاريات هذه السيارات، وصممت البطاريات بشكل يجعل المركبة قادرة على الحركة لمسافة 500 كلم في الشحنة الواحدة.

وأكد الخبراء في "Sokon-SF Motors" أنهم عملوا على برنامج متطور مخصص للبطاريات المستهلكة التي ستنتج عن هذه السيارات، لتدويرها وتحويلها إلى بطاريات جديدة للاستخدام المنزلي أو الصناعي.