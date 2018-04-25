برابهام تكشف عن أول صورة لسيارة bt62 المزودة بمحرك بقوة 700 حصان

نشرت شركة برابهام أول صورة تشويقية لباكورة انتاجها من السيارات السوبر رياضية، والتي تحمل الاسم BT62.
وفي الصورة التشويقية تظهر السيارة بشخصية شرسة يرسم ملامحها الاسبويلر الخلفي الضخم، ومصابيح خلفية على شكل حرف T.
وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة السوبر رياضية BT62 تنطلق بقوة 700 حصان، تستمدها من محرك سحب طبيعي V8.
ويبلغ وزن السيارة السوبر رياضية 972 كجم فقط، كما سيبدأ سعرها من حوالي 15ر1 مليون يورو.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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