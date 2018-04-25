برابهام تكشف عن أول صورة لسيارة bt62 المزودة بمحرك بقوة 700 حصان

نشرت شركة برابهام أول صورة تشويقية لباكورة انتاجها من السيارات السوبر رياضية، والتي تحمل الاسم BT62.

وفي الصورة التشويقية تظهر السيارة بشخصية شرسة يرسم ملامحها الاسبويلر الخلفي الضخم، ومصابيح خلفية على شكل حرف T.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة السوبر رياضية BT62 تنطلق بقوة 700 حصان، تستمدها من محرك سحب طبيعي V8.

ويبلغ وزن السيارة السوبر رياضية 972 كجم فقط، كما سيبدأ سعرها من حوالي 15ر1 مليون يورو.