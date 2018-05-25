rivian تستعد للكشف عن بيك أب كهربائية تصفها بأنها أسرع من فيراري

أعلنت شركة Rivian الناشئة التي قامت بشراء مصنع ميتسوبيشي السابق في ولاية إيلينوي الأمريكية إلى أنها تتطلع لمعرض لوس أنجلوس المقبل الذي سيشهد الكشف عن بيك أب كهربائية مقدمة من الشركة بقوة 800 حصان.

وقالت الشركة إنه بحلول العام 2020 ستطلق سيارتين كهربائيتين إلى الأسواق، الأولى بيك أب تتسع لـ 5 أشخاص، والثانية هي SUV تتسع إلى 7 أشخاص، الرئيس التنفيذي للشركة السيد RJ Scaringe ذكر أن سيارة البيك الخاصة بهم ستكون أقوى من سيارات فيراري وتمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.8 ثانية فقط.