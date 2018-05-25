rivian تستعد للكشف عن بيك أب كهربائية تصفها بأنها أسرع من فيراري

أعلنت شركة Rivian الناشئة التي قامت بشراء مصنع ميتسوبيشي السابق في ولاية إيلينوي الأمريكية إلى أنها تتطلع لمعرض لوس أنجلوس المقبل الذي سيشهد الكشف عن بيك أب كهربائية مقدمة من الشركة بقوة 800 حصان.
وقالت الشركة إنه بحلول العام 2020 ستطلق سيارتين كهربائيتين إلى الأسواق، الأولى بيك أب تتسع لـ 5 أشخاص، والثانية هي SUV تتسع إلى 7 أشخاص، الرئيس التنفيذي للشركة السيد RJ Scaringe ذكر أن سيارة البيك الخاصة بهم ستكون أقوى من سيارات فيراري وتمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.8 ثانية فقط.
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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