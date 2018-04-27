3 سيارات تفوز بجائزة الأفضل في التصميم خلال 2018

كل عام تقوم مؤسسة Red Dot الأوروبية بمنح جوائز أفضل التصاميم في الأسواق، ويتضمنها تصميم السيارات.
وللتو أصدرت اللجنة قائمة 2018، ليتم منح أعلى مراتب الشرف إلى فيراري بورتوفينو، مكلارين 720S وكيا ستينجر.
قد حصلوا على جائزة “أفضل الأفضل”، لكن لم يكونوا السيارات الوحيدة التي تمت مكافئتها، حيث فازت كيا أيضاً بجائزة تصميم بيكانتو وستونيك، وفيراري فازت مثلها بفضل 812 سوبرفاست وFXX K إيفو.
بي إم دبليو أيضاً فازت بجوائز على تصميم الفئة السادسة GT وX2 وi3، هيونداي على كونا، نيكسو FCEV، فولكس فاجن على T-Roc وبولو، بالإضافة إلى نيسان ليف، ألفا روميو جوليا، فولفو XC40، سيات أرونا، سكودا كاروك.
تمثل جوائز 2018 إنجازا خاصة لشركة كيا، ليس فقط لفوزها بتصميم 3 سيارات، بل كون ستينجر السيدان الرياضية اعترف بها بين سيارات سوبركارز أسعارها تفوق مليون ريال.
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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