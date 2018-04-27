3 سيارات تفوز بجائزة الأفضل في التصميم خلال 2018

كل عام تقوم مؤسسة Red Dot الأوروبية بمنح جوائز أفضل التصاميم في الأسواق، ويتضمنها تصميم السيارات.

وللتو أصدرت اللجنة قائمة 2018، ليتم منح أعلى مراتب الشرف إلى فيراري بورتوفينو، مكلارين 720S وكيا ستينجر.

قد حصلوا على جائزة “أفضل الأفضل”، لكن لم يكونوا السيارات الوحيدة التي تمت مكافئتها، حيث فازت كيا أيضاً بجائزة تصميم بيكانتو وستونيك، وفيراري فازت مثلها بفضل 812 سوبرفاست وFXX K إيفو.

بي إم دبليو أيضاً فازت بجوائز على تصميم الفئة السادسة GT وX2 وi3، هيونداي على كونا، نيكسو FCEV، فولكس فاجن على T-Roc وبولو، بالإضافة إلى نيسان ليف، ألفا روميو جوليا، فولفو XC40، سيات أرونا، سكودا كاروك.

تمثل جوائز 2018 إنجازا خاصة لشركة كيا، ليس فقط لفوزها بتصميم 3 سيارات، بل كون ستينجر السيدان الرياضية اعترف بها بين سيارات سوبركارز أسعارها تفوق مليون ريال.