تصميم فورد mach 1 سيكون مستوحى من موستانج

انتشرت تقارير من Autocar تكشف عن معلومات جديدة حول سيارة فورد الكروس أوفر الكهربائية Mach 1 التي تعرف برمز CX430 داخل الشركة، وأولى المعلومات وهي المعلومة المخيبة للآمال أن السيارة ستعمل بنظام الدفع الأمامي.

وقالت الشركة الأمريكية إن تصميم السيارة قريب جدًا من موستانج وتكاد أن تكون نسخة كروس أوفر منها، وأعلنت الشركة أن السيارة ستتوفر في جميع الأسواق العالمية بعد قرارها السابق حول أنها ستتوفر في أوروبا فقط، وستقطع السيارة أكثر من 500 كم بشحنة كهربائية واحدة.