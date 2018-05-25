تصميم فورد mach 1 سيكون مستوحى من موستانج

انتشرت تقارير من Autocar تكشف عن معلومات جديدة حول سيارة فورد الكروس أوفر الكهربائية Mach 1 التي تعرف برمز CX430 داخل الشركة، وأولى المعلومات وهي المعلومة المخيبة للآمال أن السيارة ستعمل بنظام الدفع الأمامي.
وقالت الشركة الأمريكية إن تصميم السيارة قريب جدًا من موستانج وتكاد أن تكون نسخة كروس أوفر منها، وأعلنت الشركة أن السيارة ستتوفر في جميع الأسواق العالمية بعد قرارها السابق حول أنها ستتوفر في أوروبا فقط، وستقطع السيارة أكثر من 500 كم بشحنة كهربائية واحدة.
GMT 02:01 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوRivian تستعد للكشف عن بيك أب كهربائية تصفها بأنها أسرع من فيراري
GMT 01:56 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوالسيارات الهجينة سلاح تويوتا لمواجهة الانبعاثات
GMT 01:55 2018 الجمعة ,25 أيار / مايومواصفات بوجاتي شيرون رقم 100 المخصصة
GMT 23:40 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوهيونداي تُطلق جيل جديد من سيارات "Kona"
GMT 23:30 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايومازيراي تخفِّض 300 ألف جنيه من أسعار "جيبلي"
ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
أرسل تعليقك