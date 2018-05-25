السيارات الهجينة سلاح تويوتا لمواجهة الانبعاثات

تسعى شركة تويوتا، للدخول بقوة إلى عالم السيارات الكهربائية، والهجينة التي تشكل أهمية أكبر من السيارات الكهربائية بالنسبة لتويوتا، وذلك بحسب تصريحات Shizuo Abe، رئيس قسم المحركات
وأوضح شيزو، أن أفضل سلاح لمواجهة الشروط الجديدة حول الانبعاثات هو مواصلة العمل على السيارات الهجينة، لافتا إلى أنه يتوقع أن تصل مبيعات السيارات الهجينة لتويوتا إلى 4 مليون سيارة في عام 2030، وبيع مئات الآلاف من السيارات الكهربائية في نفس العام.
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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