السيارات الهجينة سلاح تويوتا لمواجهة الانبعاثات

تسعى شركة تويوتا، للدخول بقوة إلى عالم السيارات الكهربائية، والهجينة التي تشكل أهمية أكبر من السيارات الكهربائية بالنسبة لتويوتا، وذلك بحسب تصريحات Shizuo Abe، رئيس قسم المحركات

وأوضح شيزو، أن أفضل سلاح لمواجهة الشروط الجديدة حول الانبعاثات هو مواصلة العمل على السيارات الهجينة، لافتا إلى أنه يتوقع أن تصل مبيعات السيارات الهجينة لتويوتا إلى 4 مليون سيارة في عام 2030، وبيع مئات الآلاف من السيارات الكهربائية في نفس العام.