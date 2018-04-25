نيسان تؤكد أن سياراتها الكهربائية في 2022 ستتواصل مع بعضها ذاتيا

أعلنت شركة "نيسان اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، أنها تخطط لإنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2022.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فقد أكدت مصادر داخل الشركة أنها ستطرح 20 طرازًا بنظم قيادة ذاتية في 20 سوقاً حول العالم، كما ستكون كل سيارات "نيسان" و"إنفينيتي" كاملة التواصل بنسبة 100% بعد 4 سنوات.

وتركز الشركة في استراتيجية المستقبل على 3 عناصر هي كهربة السيارات وتواصلها والقيادة الذاتية، كما تهدف وفقًا للمعلن من قبل رئيس الشركة "هيروتو سايكاوا" إلى رفع الإيرادات من 120 مليار دولار في عام 2017 إلى 160 ملياراً في عام 2023، مع تحقيق هامش ربح قدره 8%.

وكانت شركات أخرى قد كشفت عن خططاً طموحة في القطاع الكهربائي، منها شركة "تويوتا" التي أكدت إصدار 10 سيارات كهربائية في بدايات 2020، مع إنتاج 5.5 مليون سيارة كهربائية وهايبرد وبخلايا وقود مع حلول عام 2030.

كما ذكرت شركة "فولكس فاجن" أنها ستتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية من 16 مصنعاً حول العالم لكي تصل بإنتاجها إلى 3 ملايين سيارة كهربائية سنوياً.

ولكن "نيسان" تبقى حالياً في صدارة الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية، حيث باعت من طراز "ليف" منذ إنتاجها في عام 2010 نحو 300 ألف سيارة.

وتوفر الشركة نظام "بروبايلوت" للقيادة الذاتية وباعت أكثر من 100 ألف سيارة تحمل هذا النظام حتى الآن.

أما علامة "إنفينيتي" فمن المقرر أن تطرح أول سيارة كهربائية بالأسواق في عام 2021، ويشمل ذلك خطة لتحويل نصف منتجات الشركة إلى سيارات كهربائية أو هايبرد في عام 2025.

وتتوقع "نيسان" أن تكون نصف مبيعاتها الأوروبية في عام 2025 كهربائية، مع نسب أقل في الولايات المتحدة والصين.