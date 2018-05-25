مواصفات بوجاتي شيرون رقم 100 المخصصة

انتهت شركة "بوجاتي" المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية من صناعة السيارة رقم 100ويطلق عليها شيرون، وقامت بالاحتفال على موقعها الرسمي.
وانتقلت سيارة "شيرون" من مصنع الشركة بمدينة "مولشايم" الفرنسية، إلى صاحبها من شبه الجزيرة العربية.
وتأتي السيارة بمواصفات خاصة، أبرزها اللون الخارجي الذي جاء بلون كاربون الأزرق المطفي، وبذلك أصبحت أول سيارة شيرون تزود بلون مطفي في التاريخ.
يذكر أن سيارة شيرون مزودة بمحرك خارق من 16أسطوانة بسعة 8 لترات يولد قوة 1500 حصان مع أربعة شواحن، وناقل حركة مكون من سبع سرعات مزدوج، وبفضل هذه المحرك القوي.
كما تستطيع شيرون أن تنطلق من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 2.4 ثانية فقط، وتتمكن من بلوغ سرعة قصوي تصل إلى 420 كم/ساعة.
وتنتج بوجاتي حوالي 70 سيارة فقط كل عام، نظرا لدقة صناعتها واعتمادها على الحرفة اليدوية .
ويبلغ السعر الرسمي لسيارة شيرون ما يقرب من 2.85 مليون يورو (أي ما يعادل 60 مليون جنيه مصري تقريبا) وتختلف الأسعار بحجم الطلبات الخاصة التي يرغب العميل في إضافتها علي سيارته.
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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