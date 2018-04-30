مرسيدس A-Class تنطلق في أوروبا بتكنولوجيا خاصة وتصميم أنيق

تتوفر سيارة مرسيدس A-Class في أوروبا بتكنولوجيا خاصة وتصمييم أنيق، لذا تشبه النظام ذاتي القيادة، وتشمل محرك بنزين 1.3 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 160 حصان.
وتشمل خيارات المحركات الأخرى محرك رباعي الاسطوانات بنزين سعة 2 لتر بقوة 221 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، ومحرك ديزل رباعي الاسطوانات 1.5 لتر بقوة 114 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر.
فيما تسعى مرسيدس للتخلص من النسخة MPV من السيارة للدخول في منافسة أقوى مع أودي A3 وBMW الفئة الأولى.
وتحمل السيارة لوحة قيادة أنيقة مع أحدث نظام ترفيهي للشركة MBUX وشاشتين عرض 10.25 بوصة HD في الموديلات الأغلى ونظام تحكم صوتي.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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