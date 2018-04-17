كشفت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة "رينو" التجارية في مصر عن الجيل الجديدة من "داستر" التي تنتمي إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" متعددة الاستخدامات.
وأعلن وكيل "رينو" خلال حفل التقديم، أن السيارة الجديدة ستتوافر للمستهلكين في السوق المحلي بداية من مايو المقبل، وستقدم بثلاث طرازات مختلفة التجهيزات.
السيارة الجديدة مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان عند 5750 لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.
وفي الوقت الذي حافظ فيه الصانع الفرنسي على الشكل العام للسيارة، فقد أضاف بعض اللمسات التي تميز الجيل الجديد عن سابقه، ويبرز ذلك في الشبكة الأمامية المطعمة بالكروم والمصابيح المدمجة.
كما نالت خلفية السيارة بعض التغييرات على مستوى باب صندوق الأمتعة والمصابيح الجانبية، إضافة إلى تطعيمات الكروم أعلى ماسورة نظام العادم.
ولم يكشف وكيل رينو سوى عن أسعار الفئة الأولى من السيارة والتي تبدأ من 320 ألف جنيه، ومن المقرر الكشف عن أسعار الفئتين الثانية والثالثة خلال أيام.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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