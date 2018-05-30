نقدم لكم اليوم أسعار كيا ريو 2018 بجميع فئاتها الهاتشباك والسيدان.

خارجياً, تظهر ريو 2018 بتحديثات عديدة من جميع النواحي فنرى خطوطاً أبرز في الأمام مع تكبير المصابيح الأمامية وتغيير تصميم الصدام وصولاً إلى الجانب الذي حصل على تحديثات بسيطة بينما تظهر الخلفية بمصابيح جديدة وبروز في منتصف الصندوق الخلفي. لم تكتف كيا بتحديث التصميم الخارجي بل عملت كثيراً على حجم ريو 2018 التي زادت بشكل ملحوظ موفرةً أفضل مساحة في فئتها كما تقول الشركة. يأتي الجيل الجديد بـ 15 ملم أطول من سابقه و 5 ملم أعرض ما سمح بتوفير مساحة أرجل أفضل للركاب الخلفيين. من الداخل حصلت ريو 2018 على تحديثات تجعلها تبدو أجمل من الجيل السابق وذات قيمة أكبر وتتوفر بجلد صناعي مطرز باللون الأحمر وشاشة للنظام الترفيهي للفئة الأعلى.

ميكانيكيا، حصلت ريو 2018 على محرك 4 سلندر سعة 1.4 لتر بقوة 100 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وبالنسبة لفئات كيا ريو 2018 وأسعارها في السعودية لدى شركة الجبر، فأسعار ريو سيدان هي كالتالي:

48,000 ريال سعودي.

50,000 ريال سعودي.

58,000 ريال سعودي.

أما ريو 2018 هاتشباك، فأسعارها كالتالي:

47,000 ريال سعودي.

49,000 ريال سعودي.

57,000 ريال سعودي.

هذه الأسعار لا تشمل الضريبة أو مصاريف نقل الملكية واللوح. أما عن الضمان، فيأتي بـ 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما يأتي أولا.