أطلقت شركة "مرسيدس" الألمانية موديلها الجديد AMG C 43 Cabrio، بعد التحديثات التصميمية الجديدة التي حصلت عليها، إلى جانب حصول السيارة على بعذ التفاصيل التصميمية باللون الفضي، إلى جانب كسوة العتبات الجديدة مع جنوط AMG الخفيفة.

ومن خيارات التجهيز المتاحة باقة الكربون، والتي تشتمل على مبيت المرايا الخارجية والشفة على غطاء صندوق الأمتعة بمظهر ألياف الكربون الشفاف باللون الأسود، وفي باقة Night يظهر مبيت المرايا الخارجية وأُطر النوافذ باللون الأسود.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك V6 سعة 0.3 لتر وبقوة 390 حصان/520 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8.4 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س.

وبجانب تجهيزات الجلد الفاخر وألياف الكربون والألومنيوم تم إضفاء المزيد من الفخامة على المقصورة الداخلية من خلال مفاهيم عرض واستعمال ابتكارية، ولتوفير المزيد من الراحة تقدم السيارة برنامج الاستجمام الخاص؛ حيث يتم ضبط مكيف الهواء، والتدفئة، والمقاعد وكذلك الإضاءة، والموسيقى وفقا للحالة المزاجية.