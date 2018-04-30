شهد السوق المصري خلال السنة الماضية ارتفاعات في أسعار السيارات، حيث زادت أسعار بعض الطرازات المتاحة في السوق المحلي بأكثر من الضعف، وذلك تأثرًا بقرار تحرير سعر الصرف الأجنبي في مقابل الجنيه المصري.
وفي ظل تلك الزيادات القياسية يبحث قطاع كبير من المستهلكين عن سيارة تجمع بين المواصفات الرياضية والعائلية، والتي تنتمي إلي فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وتكون في نفس الوقت بسعر مناسب يتماشى مع إمكانياتهم المادية وتحقق لهم حلم الحصول على سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.
ومن هذا المنطلق نستعرض أرخص سيارة أوتوماتيك في فئة الـSUV في السوق المصري موديل 2018 .
طرحت مجموعة القصراوي وكيل سيارات "جاك" في مصر سيارتها الـSUV جاك S2 بسعر يبدا من 219 ألف جنيه مصري، لتصبح أرخص سيارة أوتوماتيك في فئة الـSUV، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار قابلة للزيادة أو التغيير طبقا للوكيل، أو تغيرات سعر العملة.
وتتمتع السيارة الصينية بعدد من المواصفات التي تجعلها خيار جيد للباحثين عن سيارة SUV بسعر مناسب، ولعل من أبرزها محرك من أربع أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 113 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.
كما زودت السيارة الصينية بعدد من مواصفات الأمان الأساسية، بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل ABS، نظام "إيموبليزر" ضد السرقة.
وتأتي S2 بعدد من وسائل الترفيه التي تجعلها متميزة في فئتها ولعل من أبرزها مشغل اقراص مدمجة، مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث، كمبيوتر رحلات، تكييف هواء يدوي.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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