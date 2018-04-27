أربع شركات كبري تسحب 230 ألف سيارة في كوريا بسبب عيوب الصناعة

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس اعتزام أربع شركات سيارات سحب حوالي 230 سيارة طواعية لإصلاح بعض العيوب الفنية في أجزائها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من عمليات سحب السيارات من قبل شركات إنتاج السيارات والمستوردين للتأكد من أن سياراتها تلبي قواعد السلامة الحالية.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن شركات صناعة السيارات، الأربع وهي هيونداي موتور وكيا موتورز وجاجوار لاند روفر كوريا وفولكسفاجن كوريا تعتزم سحب 10 طرز مختلفة يبلغ مجموعها 231013 سيارة.

وتتضمن هذه الطرز السيارة "هيونداي إيونيق" الهجين ، وسيارات "كيا مورنينج ميني" ، و"كيا نيرو" الهجين ، و"رينج روفر فيلار" الرياضية متعددة الاستخدامات ، وسيارة "فولكسفاجن توارق" الرياضية.

وقال البيان ، إن المشاكل تشمل خللا في قابض محرك في "ايونيق" ووجود تسرب في خرطوم الوقود في "مورنينج" وعطل برنامج التحكم في دخول الهواء ووجود جزء من مضخة الوقود في "توارق".