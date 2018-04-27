أربع شركات كبري تسحب 230 ألف سيارة في كوريا بسبب عيوب الصناعة

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس اعتزام أربع شركات سيارات سحب حوالي 230 سيارة طواعية لإصلاح بعض العيوب الفنية في أجزائها.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من عمليات سحب السيارات من قبل شركات إنتاج السيارات والمستوردين للتأكد من أن سياراتها تلبي قواعد السلامة الحالية.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن شركات صناعة السيارات، الأربع وهي هيونداي موتور وكيا موتورز وجاجوار لاند روفر كوريا وفولكسفاجن كوريا تعتزم سحب 10 طرز مختلفة يبلغ مجموعها 231013 سيارة.
وتتضمن هذه الطرز السيارة "هيونداي إيونيق" الهجين ، وسيارات "كيا مورنينج ميني" ، و"كيا نيرو" الهجين ، و"رينج روفر فيلار" الرياضية متعددة الاستخدامات ، وسيارة "فولكسفاجن توارق" الرياضية.
وقال البيان ، إن المشاكل تشمل خللا في قابض محرك في "ايونيق" ووجود تسرب في خرطوم الوقود في "مورنينج" وعطل برنامج التحكم في دخول الهواء ووجود جزء من مضخة الوقود في "توارق".
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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