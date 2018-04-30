كشفت بي واي دي خلال مشاركتها في معرض بكين عن Tang الجديدة كلياً.

نلاحظ تصميم السيارة الراقي والبسيط من إبداع مصمم أودي السابق فتأتي مقدمة متناسقة ورياضية، ونشاهد التصميم الجانبي البسيط والعملي مع جنوط رياضية وتطعيمات كروم وصولاً إلى الواجهة الخلفية حيث توجد مصابيح بارزة متصلة ومحاطة بإطار من اللون الأسود مع عبارة Build Your Dreams في الوسط.

يأتي التصميم الداخلي بثلاثة صفوف من المقاعد وتتسع لـ7 ركاب مع توفير شاشة ترفيهية كبيرة قابل للإدارة أفقياً أو عامودياً تسمح بالتحكم بالسيارة كما توفر العديد من التطبيقات، وكذلك توجد لوحة العدادات الإلكترونية لتوفير تجربة عصرية للسيارة.

تحمل بي واي دي Tang محرك 2.0 لتر ينتج 205 حصان إلى جانب محرك كهربائي لينتج النظام الهجين 505 حصان تسمح للـSUV بتحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.5 ثانية فقط، ويصل المدى الكهربائي للسيارة إلى 80 كم.