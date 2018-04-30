خلال مؤتمر فورد في معرض بكين، أطلقت الشركة صورة تشويقية جديدة للجيل الجديد من إكسبلورر موديل 2020 التي ظهرت خلف غطاء أزرق والتي من المتوقع الكشف عنها خلال مجريات العام المقبل.
الصورة بسبب التمويهات التي تعتلي السيارة لم تكشف الكثير، ولكن يبدو أن السيارة تحمل مقدمة أقصر من الجيل الحالي بالإضافة إلى زجاج أمامي بإنحناء أكبر من السابق وهو يتماشى مع السقف الجديد المنزلق، من المتوقع أن تحمل السيارة محرك V6 سعة 3.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 400 حصان وهو نفسه المحرك في لنكولن كونتينينتال و MKZ.
GMT 01:56 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسانشركة هولندية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية
GMT 01:54 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسانمرسيدس A-Class تنطلق في أوروبا بتكنولوجيا خاصة وتصميم أنيق
GMT 01:52 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان"فيراري" تُصنع موديل جديد يعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية
GMT 01:51 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسانمرسيدس تطلق موديل "AMG C 43 Cabrio" الجديد
GMT 01:50 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسانتعرف على مواصفات أرخص سيارة "SUV" أوتوماتيك 2018 في السوق المصري
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
أرسل تعليقك