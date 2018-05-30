خلال افتتاح الحدث العالمي للسيارات فورمولا 1 الذي يقام سنوياً في مقاطعة موناكو الفرنسية، تمت إستضافة "باجاني زوندا"، الأغلى والأشهر على مستوى العالم، وذلك بعد أن زينت الفنانة العالمية السعودية شاليمار شربتلي بريشتها مزيدا من الجمال والسحر على مظهرها الخارجي عبر الرسم عليها.
وجاءت هذه المشاركة بحضور وزير اقتصاد المقاطعة تيري كريفيتو وكبار مصممي السيارات في العالم، وممثلي وسائل الإعلام الفرنسية، واحتفلت فيها الفنانة شاليمار شربتلي بأحدث أعمالها الفنية على السيارات وفقاً لنهج الفن التشكيلي المتحرّك Moving Art.
وجاءت المشاركة نتاج تعاون بين شركة "باجاني"، صاحبة أشهر موديلات السيارات وأغلاها إذ تباع سيارتها "زوندا" بثلاثة ملايين ونصف مليون دولار، وشركة "فوجليزو" التي تصمم جلود السيارات الحصرية وجلود الطائرات الخاصة، بالإضافة إلى شربتلي الذي رسمت على هذه السيارة.
واهتمت وسائل الإعلام الفرنسية بهذه التجربة، وأكدت شاليمار شربتلي أهمية هذه التجربة في هذا التوقيت في مسيرتها الفنية، معربة عن سعادتها بأن يتحول الفن المتحرّك إلى محور لاهتمام الجميع، وأن يصبح قيمة جمالية مضافة إلى روعة تصميم السيارات الفخمة، الداخلي والخارجي.
وأضافت شاليمار "هذه السيارة تم رسمها لتوضع في متحف باجاني الذي أنشأه هوراشيو باجاني، صاحب ومؤسس شركة باجاني للسيارات، لتخليد مسيرة سيارته زوندا والتي يقدر سعرها بـ 3.5 مليون دولار، وستنتقل هذه السيارة من فرنسا إلى إيطاليا ضمن جولة فنية معدة مسبقاً، لينتهي بها المطاف في متحف باجاني".
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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