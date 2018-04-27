قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن قرار تأجيل تنظيم المعرض السنوي للسيارات "أوتوماك فورميلا" الدولي للسيارات النسخة الـ25، مناسب، وجاء في الوقت الصحيح.
وأضاف أن الموعد التقليدي لإقامة المعرض كان في مايو من كل عام، وإقامته هذا العام في نفس التوقيت بالتزامن مع شهر رمضان، كانت ستؤثر بشكل سلبي على نجاح المعرض.
وأكد أن قرار التأجيل كان لضمان تجميع أكبر عدد من العارضين، وأن قرار التأجيل من قبل الشركة المنظمة كان بسبب قلة المشاركين، في مايو المقبل.
وكانت شركة "إنفورما" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أعلنت عن تأجيل فعاليات معرض "أوتوماك فورميلا" الدولي للسيارات لتنطلق في 26 من سبتمبر المقبل وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.
وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الشركة المنظمة درست نسبة إقبال الشركات في حالة تنظيم المعرض في موعده الدوري، ووجدت من الأنسب تأجيل المعرض ليناسب جميع العارضين والزوار.
وأشار إلى أن التأجيل يصب في صالح العارضين لمنحهم فرصة عرض الطرازات الجديدة، وشهر سبتمبر هو فترة انتقالية ما بين العام الحالي 2018 والعام الجيد 2019، والمتوقع أن يتم طرح عدد كبير من الطرازات خلال هذه الفترة.
وتوقع شرباص، نجاح المعرض في دورته المقبلة، لتنوع الطرازات المتوقع طرحها من أكثر من عارض.
ومن جانبها، أكدت الشركة المنظمة أن نحو 30 شركة عالمية حريصة على المشاركة في نسخة العام الحالي، الذي تشير التقارير إلى إقامته داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس شمالي العاصمة القاهرة.
و"أوتوماك فورميلا" ملتقى صناع السيارات الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، منذ دورته الأولى التي أقيمت في عام 1995 ولم تتوقف حتى الآن.
GMT 02:06 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانشفرولية الشرق الأوسط تدشن حملة لمحاربة التشتت أثناء القيادة
GMT 02:01 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسان3 سيارات تفوز بجائزة الأفضل في التصميم خلال 2018
GMT 01:52 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانالجيل الجديد من " نيسان سيلفي" يعتمد على الطاقة الكهربائية
GMT 01:49 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانأربع شركات كبري تسحب 230 ألف سيارة في كوريا بسبب عيوب الصناعة
GMT 23:55 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانالمواصفات الكاملة لسيارة لكزس ES الجديدة
ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
أرسل تعليقك