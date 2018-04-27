قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن قرار تأجيل تنظيم المعرض السنوي للسيارات "أوتوماك فورميلا" الدولي للسيارات النسخة الـ25، مناسب، وجاء في الوقت الصحيح.

وأضاف أن الموعد التقليدي لإقامة المعرض كان في مايو من كل عام، وإقامته هذا العام في نفس التوقيت بالتزامن مع شهر رمضان، كانت ستؤثر بشكل سلبي على نجاح المعرض.

وأكد أن قرار التأجيل كان لضمان تجميع أكبر عدد من العارضين، وأن قرار التأجيل من قبل الشركة المنظمة كان بسبب قلة المشاركين، في مايو المقبل.

وكانت شركة "إنفورما" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أعلنت عن تأجيل فعاليات معرض "أوتوماك فورميلا" الدولي للسيارات لتنطلق في 26 من سبتمبر المقبل وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الشركة المنظمة درست نسبة إقبال الشركات في حالة تنظيم المعرض في موعده الدوري، ووجدت من الأنسب تأجيل المعرض ليناسب جميع العارضين والزوار.

وأشار إلى أن التأجيل يصب في صالح العارضين لمنحهم فرصة عرض الطرازات الجديدة، وشهر سبتمبر هو فترة انتقالية ما بين العام الحالي 2018 والعام الجيد 2019، والمتوقع أن يتم طرح عدد كبير من الطرازات خلال هذه الفترة.

وتوقع شرباص، نجاح المعرض في دورته المقبلة، لتنوع الطرازات المتوقع طرحها من أكثر من عارض.

ومن جانبها، أكدت الشركة المنظمة أن نحو 30 شركة عالمية حريصة على المشاركة في نسخة العام الحالي، الذي تشير التقارير إلى إقامته داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس شمالي العاصمة القاهرة.

و"أوتوماك فورميلا" ملتقى صناع السيارات الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، منذ دورته الأولى التي أقيمت في عام 1995 ولم تتوقف حتى الآن.