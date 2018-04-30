أختار النجم المصري محمد صلاح، الحاصل علي لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2018، سيارة مرسيدس من طراز AMG GLE63 كوبيه، لتكون رفيقته في طريق النجاح.

وتنتمي سيارة صلاح إلي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي السيارة التي ترجع في الغالب إلي طراز 2016 بفئتين من المحركات.

وبحسب موقع "كار أند دريفر" المتخصص في أخبار السيارات، أن محرك السيارة الأول من 6 أسطوانات مزود بشاحن توربيني بقوة 362 حصان، أما النسخة الأقوى فقد زودتها الشركة الألمانية بمحرك من 8 أسطوانات سعة 5.5 لتر، بقوة 577 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من سبع سرعات.

وبحسب "كار أند دريفر" محرك السيارة يعد من أفضل محركات الشركة الألمانية على الإطلاق.

وتتمكن النسخة الأقوى، من الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

وتأتي سيارة مرسيدس التي تجمع بين خصائص السيارة الرياضية والعائلية، بنظام توجيه الطاقة إلى العجلات الأربع "دفع رباعي".

وزودت السيارة بشبكة هواء أمامية كبيرة يوسطها علامة مرسيدس الشهيرة، ومصد خلفي مزود بمنافذ عادم رباعية تضفي عليها المزيد من الشكل الرياضي، وعجلات عريضة قياس 22.

أما المقصورة الداخلية لـ GLE63 S كوبيه، زودت بعجلة قيادة رياضية، وعداد سرعة يصل إلي 320 كيلومتر في الساعة، ونظام التحكم في ناقل الحركة من خلال عجلة القيادة، و نظام ستريو Bang & Olufsen.

وأكدت "كار أند دريفر"، أن سيارة GLE63 S كوبيه استطاعت أن تغير مفهوم الكوبية الرياضية، لقدرتها علي توفير مساحة كبيرة في المقعد الخلفي.

وكانت تبدا أسعار السيارة في 2016 من 66 ألف دولار ( أي ما يعادل مليون و122 ألف جنيه تقريباً).