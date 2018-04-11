تعمل شركة "سبوتيفاي" المتخصصة في خدمة البث الموسيقي حاليًا على إنتاج مكبر صوت ذكي خاص بها، وفقًا للشائعات التي ظهرت في الأونة الآخيرة.
كما أنه سيكون أول جهاز تنتجه الشركة على الإطلاق، كما تم رصد إعلان جديد عبر التطبيق لهذا المنتج الجديد، والذي يبدو أنه سيكون مكبر صوت ذكي داخل السيارة، وفقا لما نشره موقع هندي شهير.
وسيتميز مكبر الصوت بتصميمه الذي يأتي على هيئة قرص، وبلونه الأسود الرائع وتدرج اللون الأخضر على الحواف، إضافة إلى وجود شاشة رقمية في الجزء الأمامي من الجهاز، مع وجود أزرار للتشغيل والإيقاف، وهو يتيح للمستخدمين الاتصال المباشر بحسابتهم على سبوتيفاي.
إضافة إلى قدرة المستخدم على تعيين عدد من الأوامر الصوتية به، لكن حتى الآن ليس من المعروف ما إذا كانت ستقوم الشركة بدمج مساعدها الذكي في المنتج الجديد أم لا.
ومن المنتظر أن تطلب شركة "سبوتيفاي" من المستخدمين الاشتراك في خدمة بقيمة 12.99 دولار بشكل شهري، والتي ستضم بداخلها هذا المنتج الجديد، إضافة إلى حساب Spotify المميز، إلا أن الشركة لم تؤكد أي تفاصيل حول الجهاز حتى الآن، إلا أنها أعلنت مؤخرا أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في نيويورك في 24 أبريل.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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