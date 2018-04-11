تعمل شركة "سبوتيفاي" المتخصصة في خدمة البث الموسيقي حاليًا على إنتاج مكبر صوت ذكي خاص بها، وفقًا للشائعات التي ظهرت في الأونة الآخيرة.

كما أنه سيكون أول جهاز تنتجه الشركة على الإطلاق، كما تم رصد إعلان جديد عبر التطبيق لهذا المنتج الجديد، والذي يبدو أنه سيكون مكبر صوت ذكي داخل السيارة، وفقا لما نشره موقع هندي شهير.

وسيتميز مكبر الصوت بتصميمه الذي يأتي على هيئة قرص، وبلونه الأسود الرائع وتدرج اللون الأخضر على الحواف، إضافة إلى وجود شاشة رقمية في الجزء الأمامي من الجهاز، مع وجود أزرار للتشغيل والإيقاف، وهو يتيح للمستخدمين الاتصال المباشر بحسابتهم على سبوتيفاي.

إضافة إلى قدرة المستخدم على تعيين عدد من الأوامر الصوتية به، لكن حتى الآن ليس من المعروف ما إذا كانت ستقوم الشركة بدمج مساعدها الذكي في المنتج الجديد أم لا.

ومن المنتظر أن تطلب شركة "سبوتيفاي" من المستخدمين الاشتراك في خدمة بقيمة 12.99 دولار بشكل شهري، والتي ستضم بداخلها هذا المنتج الجديد، إضافة إلى حساب Spotify المميز، إلا أن الشركة لم تؤكد أي تفاصيل حول الجهاز حتى الآن، إلا أنها أعلنت مؤخرا أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في نيويورك في 24 أبريل.