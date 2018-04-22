طالبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مجموعة بيجو ستروين المالكة لأوبل، بالوفاء بالوعود التي قطعتها عند الاستحواذ على شركة أوبل الألمانية.
وقالت ميركل:" نحن ننتظر الآن من الشركة أن تحفظ كل ما وعدت به فيما يتعلق بالاستحواذ على أوبل".
وأضافت ميركل أن وزير الاقتصاد بيتر التماير ووزير العمل هوبرتوس هايل، يجريان لهذا السبب محادثات في مقرات أوبل، واضافت أنها لا يمكنها بعد التصريح بشيء بخصوص نتائج هذه المحادثات، وتابعت أن الحكومة الألمانية ترى نفسها ملزمة بتقديم المساعدة بالتعاون مع حكومات الولايات الأمريكية المتحدة.
وحسب معلومات نقابية، فإن شركة أوبل المتأزمة تخطط لشطب عدد كبير من الوظائف في مصنع التجميع في آيسناخ.
وتصر نقابة عمال المعادن (آي جي) على إلزام "بيجو ستروين" بوعود الإنتاج السابقة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، المالك القديم لأوبل.
يذكر أن "بيجو ستروين"، أكدت حتى الآن اعتزامها دفع عملية إصلاح أوبل قدما دون اللجوء إلى إغلاق مصانع أو تسريح للعاملين.
GMT 02:20 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانتوقعات باستغناء "أوبل" عن 4 آلاف عامل بحلول 2020
GMT 02:15 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانشركة تخطط لطرح "تاكسي" طائر يجمع بين خصائص السيارة والطائرة
GMT 02:11 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانبعد " فولكس فاجن " حملة مداهمات على شركة "بورش" بسبب فضيحة العوادم
GMT 02:05 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانشركة "صينية" تطرح سيارة كهربائية خارقة رباعية الدفع
GMT 01:34 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان"هيونداي" تؤجل طرح "سانتا كروز" إلى 2020
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
أرسل تعليقك