طالبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مجموعة بيجو ستروين المالكة لأوبل، بالوفاء بالوعود التي قطعتها عند الاستحواذ على شركة أوبل الألمانية.

وقالت ميركل:" نحن ننتظر الآن من الشركة أن تحفظ كل ما وعدت به فيما يتعلق بالاستحواذ على أوبل".

وأضافت ميركل أن وزير الاقتصاد بيتر التماير ووزير العمل هوبرتوس هايل، يجريان لهذا السبب محادثات في مقرات أوبل، واضافت أنها لا يمكنها بعد التصريح بشيء بخصوص نتائج هذه المحادثات، وتابعت أن الحكومة الألمانية ترى نفسها ملزمة بتقديم المساعدة بالتعاون مع حكومات الولايات الأمريكية المتحدة.

وحسب معلومات نقابية، فإن شركة أوبل المتأزمة تخطط لشطب عدد كبير من الوظائف في مصنع التجميع في آيسناخ.

وتصر نقابة عمال المعادن (آي جي) على إلزام "بيجو ستروين" بوعود الإنتاج السابقة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، المالك القديم لأوبل.

يذكر أن "بيجو ستروين"، أكدت حتى الآن اعتزامها دفع عملية إصلاح أوبل قدما دون اللجوء إلى إغلاق مصانع أو تسريح للعاملين.