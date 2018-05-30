وكأن مرسيدس AMG GT R لا تأتي بالقوة والتقنيات الكافية لإمتاع مالكها، حيث رأت Renntech أنه يجب تعديلها وفعلت ذلك ورفعت قوتها إلى 813 حصان.

تعديلات Renntech تشمل كذلك بعض الإضافات الرياضية الخارجية المميزة، والتي تظهر في الصدام الأمامي عبر الشفرات الجانبية والزوائد الجانبية من الكربون فايبر، بينما من الخلف يظهر مشتت الهواء الكبير من الكربون فايبر ويتوسطه مخارج العادم، أخيراً يظهر الجناح الأكبر من الكربون فايبر والجنوط الرياضية بلمسات من اللون الأخضر بمقاس 19 انش في المقدمة و 20 انش في الخلف.

التعديلات الأبرز تظهر أسفل غطاء المحرك، حيث رفعت Renntech قوة المحرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر، بمقدار 236 حصان لتصبح قوته 813 حصان وعزم يصل إلى 850 نيوتن-متر. هذه القوة تأتي بفضل تعديل كمبيوتر المحرك، توفير شاحن تيربو أكبر وفلتر هواء أكبر.

هل تهدد مرسيدس AMG GT R منافستها بورش 911 تيربو S بهذه التعديلات أم أنها ما زالت تتفوق عليها؟ شاركونا آرائكم.