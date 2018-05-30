وكأن مرسيدس AMG GT R لا تأتي بالقوة والتقنيات الكافية لإمتاع مالكها، حيث رأت Renntech أنه يجب تعديلها وفعلت ذلك ورفعت قوتها إلى 813 حصان.
تعديلات Renntech تشمل كذلك بعض الإضافات الرياضية الخارجية المميزة، والتي تظهر في الصدام الأمامي عبر الشفرات الجانبية والزوائد الجانبية من الكربون فايبر، بينما من الخلف يظهر مشتت الهواء الكبير من الكربون فايبر ويتوسطه مخارج العادم، أخيراً يظهر الجناح الأكبر من الكربون فايبر والجنوط الرياضية بلمسات من اللون الأخضر بمقاس 19 انش في المقدمة و 20 انش في الخلف.
التعديلات الأبرز تظهر أسفل غطاء المحرك، حيث رفعت Renntech قوة المحرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر، بمقدار 236 حصان لتصبح قوته 813 حصان وعزم يصل إلى 850 نيوتن-متر. هذه القوة تأتي بفضل تعديل كمبيوتر المحرك، توفير شاحن تيربو أكبر وفلتر هواء أكبر.
هل تهدد مرسيدس AMG GT R منافستها بورش 911 تيربو S بهذه التعديلات أم أنها ما زالت تتفوق عليها؟ شاركونا آرائكم.
GMT 01:51 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوتعرف على أسعار وفئات "كيا ريو 2018" في السعودية
GMT 01:45 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوالفنانة السعودية "شاليمار شربتلي" تحول باجاني زوندا لتحفة فنية
GMT 01:34 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوروبوت "نيسان Pitch-R" يتم الكشف عنه في دوري أبطال أوروبا
GMT 01:31 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوهيونداي ستدشن سيارتها "سنتافي 2019" الجديدة كلياً في السعودية فيسبتمبر المقبل
GMT 23:54 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوتعرف على أبرز مواصفات سيتروين C5 Aircross الجديدة
نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
أرسل تعليقك