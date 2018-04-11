تعمل شركة بي ام دبليو على اختبار سيارتها الجديدة M2 Competition Package منذ فترة طويلة، ونجحت الشركة البافارية في إخفائها بشكل ممتاز ولكن كل هذا تغير اليوم، حيث تسربت صور رسمية لها وبعض المعلومات عن أدائها، وذلك قبل أسبوعين من الكشف عنها.
ويظهر في الصور المسربة M2 Competition Package بشبك جديد وفتحات تهوية جديدة في الصدام الأمامي وتغيير في تصميم فتحة التهوية السفلية بالإضافة إلى مرايا شقيقتها M4 وأخيراً جنوط رياضية جديدة خصيصاً لها. الداخلية حصلت على إضافات بسيطة تظهر في زر التشغيل باللون الأحمر ووضعيات القيادة M1 و M2 خلف المقود.
أما الأداء، ستحمل M2 Competition Package محرك شقيقتها M4، وهو محرك 6 سلندر بسعة 3.0 لتر ثنائي التيربو، سينتج قوة تبلغ 410 حصان و 550 نيوتن-متر من العزم. هذه القوة ستطلق M2 Competition Package من 0 إلى 100 كم/س في أقل 4.2 ثانية وهو زمن M2 الفئة الأساسية.
GMT 01:33 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانإلتقاط أول صور تجسسية لداخلية "بي ام دبليو X7" الجديدة كلياً
GMT 00:38 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانجيب تكشف عن نسخة خاصة من أيقونتها "Wrangler Eagle" الجديدة
GMT 00:36 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانجنرال موتورز ستُنهي إنتاج شفرولية سبارك
GMT 00:33 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانبي إم دبليو تكشف عن موعد طرح دراجتها النارية "F 850 GS" الجديدة
GMT 00:31 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانشيفرولية تكشف عن سيارتها "كمارو 2019" بتحديثات جديدة
ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
أرسل تعليقك