تعمل شركة بي ام دبليو على اختبار سيارتها الجديدة M2 Competition Package منذ فترة طويلة، ونجحت الشركة البافارية في إخفائها بشكل ممتاز ولكن كل هذا تغير اليوم، حيث تسربت صور رسمية لها وبعض المعلومات عن أدائها، وذلك قبل أسبوعين من الكشف عنها.

ويظهر في الصور المسربة M2 Competition Package بشبك جديد وفتحات تهوية جديدة في الصدام الأمامي وتغيير في تصميم فتحة التهوية السفلية بالإضافة إلى مرايا شقيقتها M4 وأخيراً جنوط رياضية جديدة خصيصاً لها. الداخلية حصلت على إضافات بسيطة تظهر في زر التشغيل باللون الأحمر ووضعيات القيادة M1 و M2 خلف المقود.

أما الأداء، ستحمل M2 Competition Package محرك شقيقتها M4، وهو محرك 6 سلندر بسعة 3.0 لتر ثنائي التيربو، سينتج قوة تبلغ 410 حصان و 550 نيوتن-متر من العزم. هذه القوة ستطلق M2 Competition Package من 0 إلى 100 كم/س في أقل 4.2 ثانية وهو زمن M2 الفئة الأساسية.