التقطت عدسات المصورين احدث صور تجسسية لبي ام دبليو X7 الجديدة كلياً والتي ستكشف عنها الشركة هذا العام. حيث تنوي بي ام دبليو بهذه السيارة منافسة كلا من مرسيدس GLS, رنج روفر, وبنتلي بينتايجا بشكل مباشر.

خارجيًا, نلاحظ حصول X7 على شبك أمامي كبير يفتح أو يغلق حسب حاجة المحرك لدخول الهواء لغرفة الإحتراق, صدامات أمامية وخلفية بتصميم رياضي, و مصابيح أمامية وخلفية LED.

داخليا, يمكننا مشاهدة عجلة القيادة المغطاة بالجلد, نظام ترفيهي يعمل بأحدث نسخة من نظام بي ام دبليو, شاشة LCD صغيرة وسط الكونسول لعرض معلومات نظام التكييف, وعدادات شبيهة بالتي في الفئة السابعة.

وستتوفر السيارة عند الإطلاق بعدة خيارات من محركات 6 سلندر و V8, بالإضافة إلى تأكيد توفير محرك V8 سعة 4.4 لتر المتوفر في X6 xDrive50i عالية الأداء.