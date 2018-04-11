التقطت عدسات المصورين احدث صور تجسسية لبي ام دبليو X7 الجديدة كلياً والتي ستكشف عنها الشركة هذا العام. حيث تنوي بي ام دبليو بهذه السيارة منافسة كلا من مرسيدس GLS, رنج روفر, وبنتلي بينتايجا بشكل مباشر.
خارجيًا, نلاحظ حصول X7 على شبك أمامي كبير يفتح أو يغلق حسب حاجة المحرك لدخول الهواء لغرفة الإحتراق, صدامات أمامية وخلفية بتصميم رياضي, و مصابيح أمامية وخلفية LED.
داخليا, يمكننا مشاهدة عجلة القيادة المغطاة بالجلد, نظام ترفيهي يعمل بأحدث نسخة من نظام بي ام دبليو, شاشة LCD صغيرة وسط الكونسول لعرض معلومات نظام التكييف, وعدادات شبيهة بالتي في الفئة السابعة.
وستتوفر السيارة عند الإطلاق بعدة خيارات من محركات 6 سلندر و V8, بالإضافة إلى تأكيد توفير محرك V8 سعة 4.4 لتر المتوفر في X6 xDrive50i عالية الأداء.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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