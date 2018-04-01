كشفت لنكولن عن Aviator الاختبارية وأحدث سياراتها الفاخرة المبنية من الأساس على قاعدة عجلات جديدة.

لا تبتعد لنكولن Aviator عن هوية لنكولن الحديثة الظاهرة في الواجهة الأمامية مع شبك لنكولن الحديث والواجهة الخلفية مع المصابيح الناعمة المتصلة، ومع أن التصميم العام أكثر من رائع إلا أن بعض التفاصيل مثل حجم المصابيح الأمامية يبدو مبالغاً فيه قليلاً. أما التصميم الداخلية فيأتي مستقلاً عن سيارات لنكولن الأخرى بخطوط ناعمة ومتصلة مع شاشة عدادات إلكترونية للوحة العدادات وشاشة وسطية عائمة للنظام الترفيهي وأزرار تحكم أنيقة لتجهيزات السيارة الأخرى، وتميز الصف الأول بمقاعد لنكولن الفاخرة، بينما يأتي الصف الثاني بمقاعد متساوية تتسع لـ3 ركاب بأريحية وأخيراً حصل الصف الثالث على مقعدين.

لم تكشف لنكولن عن المحركات بشكل كامل ولكنها تقول أن السيارة ستستفيد من محرك V6 هجين يجعلها أروع من العديد من السيارات الرياضية، كما تتوفر السيارة قياسياً بالدفع الخلفي ويمكن طلبها بالدفع الرباعي.

تلمح لنكولن Aviator إلى منافسة رنج روفر فيلار، وسوف تتحول إلى سيارة إنتاجية مع توقع بعض التغييرات البسيطة في التصميم.