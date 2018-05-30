إن كنت تنوي شراء هيونداي سنتافي المتوفرة حالياً لدى وكلاء هيونداي في السعودية فربما يجب أن تعيد النظر قليلاً. فوفقاً لمصادرنا الخاصة سوف يتم تدشين الجيل الجديد منها في شهر سبتمبر المقبل في السوق السعودي.
أبرز ما يميز سانتافي 2019 هو النقلة النوعية في التصميم الخارجي حيث تشهد مقدمتها ظهور المصابيح الأساسية بحجم صغير مقارنة بمصابيح الضباب والانعطاف أسفلها بحجم أكبر، مع الشبك الجديد في المنتصف. من الجانبين تتسم سانتافي 2019 بالبساطة مع الحفاظ على الهوية، وأخيراً تظهر الخلفية بتصميم يحمل بعض التموجات والمصابيح الجديدة في الخلف. تغيرت تسمية سانتافي في الجديد لتحمل الفئة الأقصر بصفيّن من المقاعد اسم سانتافي، بينما تحمل الفئة الأطول بـ 3 صفوف للمقاعد اسم سانتافي XL.
ميكانيكياً تحمل سانتافي خياراتها المعتادة من المحركات وهي 4 سلندر بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة تبلغ 185 حصان، ومحرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر ينتج قوة أكبر من 230 حصان. ترتبط المحركات جميعاً بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، أخيراً تتوفر سانتافي 2019 بـ 3 خيارات من وضعيات القيادة هي العادية، الرياضية، الذكية.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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