تيسلا موديل3 تحطم رقمًا قياسيًا بالسير ألف كيلو دون الحاجة للشحن

نجح شابان أميركيان، من ولاية كولورادو الأميركية، في قيادة سيارة تيسلا Model 3 لمسافة ألف كيلو متر دون الحاجة إلى إعادة شحن بطارية السيارة.

وبحسب ما ذكره موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، فإن هذه التجربة التي خاضها كل من سيان ميتشيل وإيريك سترايت استغرقت 32 ساعة، حيث قام الشابان بقيادة السيارة بسرعة ما بين 25 إلى 30 ك/س.

ولم يستعمل الشابان في هذه التجربة أي ميزات تستهلك طاقة إضافية كالمكيف، ما يجعل هذه التجربة رقمًا قياسيًا جديدًا بالنسبة لهذا النوع من السيارات الكهربائية، وذلك بعد تصريح للشركة المصنعة بأنها قادرة على قطع مسافة 500 كيلومترًا وسطيًا بعد شحن بطاريتها بالكامل.