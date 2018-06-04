تيسلا موديل3 تحطم رقمًا قياسيًا بالسير ألف كيلو دون الحاجة للشحن

نجح شابان أميركيان، من ولاية كولورادو الأميركية، في قيادة سيارة تيسلا Model 3 لمسافة ألف كيلو متر دون الحاجة إلى إعادة شحن بطارية السيارة.
وبحسب ما ذكره موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، فإن هذه التجربة التي خاضها كل من سيان ميتشيل وإيريك سترايت استغرقت 32 ساعة، حيث قام الشابان بقيادة السيارة بسرعة ما بين 25 إلى 30 ك/س.
ولم يستعمل الشابان في هذه التجربة أي ميزات تستهلك طاقة إضافية كالمكيف، ما يجعل هذه التجربة رقمًا قياسيًا جديدًا بالنسبة لهذا النوع من السيارات الكهربائية، وذلك بعد تصريح للشركة المصنعة بأنها قادرة على قطع مسافة 500 كيلومترًا وسطيًا بعد شحن بطاريتها بالكامل.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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