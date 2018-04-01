في إطار سعي جاكوار لاند روفر بالرقي بمستوى خدمات السيارات ذاتية القيادة، كشفت الشركة عن تقنية جديدة عملت بها بالتعاون مع UK Autodrive وهي لركن السيارات ذاتياً حتى في الأماكن الضيقة جداً.

السيد Joerg Schlinkheider كبير مهندسي قسم القيادة الذاتية لدى جاكوار لاند روفر ذكر أن المجموعة قامت بإستثمار مبالغ ضخمة في هذا المجال، وذكر أن أكثر ما يؤرق السائقين يومياً في رحلاتهم على السيارة هو ركن السيارة خاصة في الأماكن الضيقة وهو الأمر الذي قضوا عليه مع هذه التقنية الجديدة.