في إطار سعي جاكوار لاند روفر بالرقي بمستوى خدمات السيارات ذاتية القيادة، كشفت الشركة عن تقنية جديدة عملت بها بالتعاون مع UK Autodrive وهي لركن السيارات ذاتياً حتى في الأماكن الضيقة جداً.
السيد Joerg Schlinkheider كبير مهندسي قسم القيادة الذاتية لدى جاكوار لاند روفر ذكر أن المجموعة قامت بإستثمار مبالغ ضخمة في هذا المجال، وذكر أن أكثر ما يؤرق السائقين يومياً في رحلاتهم على السيارة هو ركن السيارة خاصة في الأماكن الضيقة وهو الأمر الذي قضوا عليه مع هذه التقنية الجديدة.
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جذبت النجمة العالمية سيلينا غوميز التي لم تفارق الابتسامة وجهها على الرغم من حالة التوتر التي تعيشها، بسبب ابتعادها عن صديقها نجم البوب الشهير جاستين بيبر، عدسات المصورين، وهي تغادر مطعمًا في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، وكانت في انتظار سيارتها. وظهرت سيلينا غوميز، بإطلالة مميزة ورسمية بعض الشئ حيث اعتمدت أسلوب "Semi-formal"مع مجموعة من الألوان الفاتحة ، فاختارت أن ترتدي سروالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، منسقا مع سترة مخططة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع دار أزياء "Reformation ". وانتعلت غوميز زوجا من الأحذية الرياضية البيضاء، وأضافت حقيبة يد كلاسيكية وأقراط فضية وخواتم وأخفت أعينها بنظارة شمسية أنيقة. وسيلينا قررت الابتعاد عن حبيبها السابق المغني جاستن بيبر للتفكير وإعادة استجماع نفسها من جديد. ويقال أنها تشعر بالحساسية والضغط جراء اهتمام وسائل الإعلام بموضوع علاقة والدتها ماندي تيفي وبيبر، حيث ترغب في
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