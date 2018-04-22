فولكس فاجن تحقق مبيعات قياسية في الربع الأول من 2018

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم بيع 6ر2 مليون سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل مستوى قياسي جديد للمبيعات.
وأشارت المجموعة إلى زيادة المبيعات بنسبة 4ر7% خلال الربع الأول من العام الماضي.
كانت المجموعة قد سجلت مبيعات خلال مارس الماضي قدرها 04ر1 مليون سيارة بزيادة نسبتها 3ر5% عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو رقم قياسي بالنسبة للمبيعات الشهرية للمجموعة.
كانت "فولكس فاجن" أعلنت الأسبوع الماضي سلسلة من التغييرات في هيكلها الإداري بما في ذلك تعيين رئيس تنفيذي جديد وهو هربرت دايس، في الوقت الذي تتعامل فيه مع تداعيات فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدلات عوادم سيارات الديزل (السولار) التي تنتجها والتي تفجرت في سبتمبر 2015 عندما اعترفت المجموعة باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من سياراتها التي تستخدم محركات ديزل أثناء الاختبارات مقارنة بكميات العوادم الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.
GMT 02:20 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانتوقعات باستغناء "أوبل" عن 4 آلاف عامل بحلول 2020
GMT 02:15 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانشركة تخطط لطرح "تاكسي" طائر يجمع بين خصائص السيارة والطائرة
GMT 02:11 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانبعد " فولكس فاجن " حملة مداهمات على شركة "بورش" بسبب فضيحة العوادم
GMT 02:05 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانشركة "صينية" تطرح سيارة كهربائية خارقة رباعية الدفع
GMT 01:39 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانميركل تطالب "بيجو- ستروين" بالوفاء بالوعود التي قطعتها عند الاستحواذ على "أوبل"
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
أرسل تعليقك