فولكس فاجن تحقق مبيعات قياسية في الربع الأول من 2018

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم بيع 6ر2 مليون سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل مستوى قياسي جديد للمبيعات.

وأشارت المجموعة إلى زيادة المبيعات بنسبة 4ر7% خلال الربع الأول من العام الماضي.

كانت المجموعة قد سجلت مبيعات خلال مارس الماضي قدرها 04ر1 مليون سيارة بزيادة نسبتها 3ر5% عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو رقم قياسي بالنسبة للمبيعات الشهرية للمجموعة.

كانت "فولكس فاجن" أعلنت الأسبوع الماضي سلسلة من التغييرات في هيكلها الإداري بما في ذلك تعيين رئيس تنفيذي جديد وهو هربرت دايس، في الوقت الذي تتعامل فيه مع تداعيات فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدلات عوادم سيارات الديزل (السولار) التي تنتجها والتي تفجرت في سبتمبر 2015 عندما اعترفت المجموعة باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من سياراتها التي تستخدم محركات ديزل أثناء الاختبارات مقارنة بكميات العوادم الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.