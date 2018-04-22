أطلقت شركة "أوتو جميل"، وكيل علامة "فورد" الأمريكية في مصر، حملة فحص مجاني حتى نهاية أبريل، تشمل كل سيارات "فورد" بمختلف فئاتها وموديلاتها، وذلك احتفالًا بالعام الرابع للشركة في السوق المصري.
ووفقًا لما أعلنت عنه "أوتو جميل" فإن حملة الفحص المجاني تشمل تحديد أي إصلاحات مطلوبة وتكلفتها، إضافة إلى خصم يصل إلى 20% على قطع الغيار والمصنعيات، وتحديد قيمة الخصم وفقا لموديل السيارة.
وقال طارق الشربيني، مدير عام خدمات ما بعد البيع في "أوتو جميل"، إن الشركة أطلقت الحملة دعمًا لعملائها وحرصًا على أمان مستخدمي علامة "فورد" حيث إن الفحص والصيانة الدورية عاملان أساسيان لتوفير الأمان والحفاظ على عمر السيارة.
وأعلنت الشركة أن عملائها الراغبين في الاستفادة بحملة الفحص الفني يمكنهم التوجه لمراكز خدمة فورد بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، أو الاتصال برقم "16590" للتعرف على تفاصيل أكثر عن العروض التي تشملها الحملة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتدشين مراكز خدمة صيانة دورية جديدة بخلاف الموجود حاليًا، وذلك على عملائها للحصول على أفضل صيانة في أقل مدة ممكنة.
GMT 02:20 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانتوقعات باستغناء "أوبل" عن 4 آلاف عامل بحلول 2020
GMT 02:15 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانشركة تخطط لطرح "تاكسي" طائر يجمع بين خصائص السيارة والطائرة
GMT 02:11 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانبعد " فولكس فاجن " حملة مداهمات على شركة "بورش" بسبب فضيحة العوادم
GMT 02:05 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانشركة "صينية" تطرح سيارة كهربائية خارقة رباعية الدفع
GMT 01:39 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانميركل تطالب "بيجو- ستروين" بالوفاء بالوعود التي قطعتها عند الاستحواذ على "أوبل"
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
أرسل تعليقك