أطلقت شركة "أوتو جميل"، وكيل علامة "فورد" الأمريكية في مصر، حملة فحص مجاني حتى نهاية أبريل، تشمل كل سيارات "فورد" بمختلف فئاتها وموديلاتها، وذلك احتفالًا بالعام الرابع للشركة في السوق المصري.

ووفقًا لما أعلنت عنه "أوتو جميل" فإن حملة الفحص المجاني تشمل تحديد أي إصلاحات مطلوبة وتكلفتها، إضافة إلى خصم يصل إلى 20% على قطع الغيار والمصنعيات، وتحديد قيمة الخصم وفقا لموديل السيارة.

وقال طارق الشربيني، مدير عام خدمات ما بعد البيع في "أوتو جميل"، إن الشركة أطلقت الحملة دعمًا لعملائها وحرصًا على أمان مستخدمي علامة "فورد" حيث إن الفحص والصيانة الدورية عاملان أساسيان لتوفير الأمان والحفاظ على عمر السيارة.

وأعلنت الشركة أن عملائها الراغبين في الاستفادة بحملة الفحص الفني يمكنهم التوجه لمراكز خدمة فورد بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، أو الاتصال برقم "16590" للتعرف على تفاصيل أكثر عن العروض التي تشملها الحملة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتدشين مراكز خدمة صيانة دورية جديدة بخلاف الموجود حاليًا، وذلك على عملائها للحصول على أفضل صيانة في أقل مدة ممكنة.