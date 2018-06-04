كشفت شركة يونيتي السويدية، عن أيقونتها الكهربائية الصغيرة "يونتي وان" المخصصة للمدن الكبيرة، حيث تمتلك فرصًا لتحقيق انتشارًا واسعًا في المستقبل بفضل حجمها المناسب.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "العرب" اللندنية، فإن هذه السيارة تعد صديقة للبيئة نظرًا إلى انخفاض انبعاثاتها، حيث صنعت من ألياف الكربون ومواد حيوية.
وتتوفر هذه السيارة المقرر طرحها في بداية العام المقبل، بسعر 15 ألف يورو أي ما يعادل (311 ألف جنيه مصري)، بنسخ ثنائية ورباعية وخماسية المقاعد مع أبواب مجنحة.
وتعتمد السيارة الجديدة على محرك كهربائي على صرة العجلة بقوة تتراوح من 15 إلى 40 كيلوواط، وويتولى تخزين الطاقة بطارية ليثيوم أيون سعة 11 أو 22 كيلوواط ساعة.
ولن يزيد وقت شحن هذه السيارة عن 3 ساعات، وستتراوح السرعة القصوى من 90 إلى 130 ك/س، مه مدى سير يتراوح من 150 إلى 300 كيلو متر.
وتوفر هذه السيارة إمكانية الشحن اللاسلكي، وعبر المقابس الكهربائية وعن طريق استبدال باقة البطارية، وتصل سرعتها من الثبات إلى 80 ك/س خلال 3.5 ثانية فقط.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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