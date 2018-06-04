كشفت شركة يونيتي السويدية، عن أيقونتها الكهربائية الصغيرة "يونتي وان" المخصصة للمدن الكبيرة، حيث تمتلك فرصًا لتحقيق انتشارًا واسعًا في المستقبل بفضل حجمها المناسب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "العرب" اللندنية، فإن هذه السيارة تعد صديقة للبيئة نظرًا إلى انخفاض انبعاثاتها، حيث صنعت من ألياف الكربون ومواد حيوية.

وتتوفر هذه السيارة المقرر طرحها في بداية العام المقبل، بسعر 15 ألف يورو أي ما يعادل (311 ألف جنيه مصري)، بنسخ ثنائية ورباعية وخماسية المقاعد مع أبواب مجنحة.

وتعتمد السيارة الجديدة على محرك كهربائي على صرة العجلة بقوة تتراوح من 15 إلى 40 كيلوواط، وويتولى تخزين الطاقة بطارية ليثيوم أيون سعة 11 أو 22 كيلوواط ساعة.

ولن يزيد وقت شحن هذه السيارة عن 3 ساعات، وستتراوح السرعة القصوى من 90 إلى 130 ك/س، مه مدى سير يتراوح من 150 إلى 300 كيلو متر.

وتوفر هذه السيارة إمكانية الشحن اللاسلكي، وعبر المقابس الكهربائية وعن طريق استبدال باقة البطارية، وتصل سرعتها من الثبات إلى 80 ك/س خلال 3.5 ثانية فقط.