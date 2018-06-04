رينو كابتشر على رأس قائمة مبيعات سيارات SUV-B في مصر 2018

تصدرت السيارة "كابتشر" المقدمة من رينو الفرنسية لصناعة وتطوير السيارات، قائمة مبيعات الفئة B للسيارات الـSUV متعددة الاستخدامات المتاحة بالسوق المصري، وذلك في الربع الأول من عام 2018 الجاري.

وحصلت "رينو كابتشر" بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" على حصة سوقية بلغت 43.8% من إجمالي سوق الفئة SUV-B بواقع 283 وحدة.

وتقدم الشركة المصرية العالمية EIM وكلاء رينو في مصر، الأيقونة الفرنسية كابتشر موديل 2019 بفئتين من التجهيزات، الأولى 1.6 A/T مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، ويبلغ سعرها الرسمي 330,000 جنيه.

أما الفئة الثانية 1.2 F/O A/T Turbo فهي مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي وشاحن تربو هوائي بقوة إجمالية 120 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتباع في الأسواق بسعر رسمي 360.000 جنيه.

يذكر أن رينو الفرنسية استطاعت أن تحتل المركز الثالث مناصفة مع شيفرولية الأمريكية في قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، ذلك بعدما نجح كل منهما في تحقيق 10.1% من إجمالي المبيعات.