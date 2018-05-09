استمرارًا منها في إطلاق نسخ خاصة من جولف، نشرت فولكس واجن صور تشويقية جديدة لـ جولف GTI TCR النسخة الخاصة الجديدة من الشركة الألمانية.
يتضح أصل جولف GTI TCR من اسمها، حيث تستوحي فولكس واجن نسختها الجديدة من جولف TCR المخصصة للسباقات، ولكن هذه هي النسخة القانونية على الطرقات. تتميز النسخة الخاصة بالسباقات بهيكل أعرض وإضافات خارجية عديدة نتوقع أن يصل جزء منها إلى جولف GTI TCR.
كشفت فولكس واجن مسبقاً عن تفاصيل أداء جولف GTI TCR، التي ستحمل محرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر ينتج قوة تبلغ 286 حصان وعزم يصل إلى 370 نيوتن-متر، تنتقل القوة إلى الإطارات الأمامية عبر ناقل حركة ثنائي الكلتش من 7 سرعات.
في الصور التشويقية تظهر جولف GTI TCR بصدام أمامي جديد وصدام خلفي جديد مع ناشر هواء مميز، وجنوط جديدة وشعار TCR على الجانبين السفليين.
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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