سيارة جيمس بوند الشهيرة للبيع في مزاد علني

أعلن دار مزادات "بونهامز" عن طرح سيارة كلاسيكية من إنتاج شركة "أستون مارتن"، طراز "دي-بي5" 1965، للبيع في مزاد من المقرر أن يقام ضمن "مهرجان جود وود "، يوم 13 يوليو القادم .
وبحسب موقع "موتور تريند" المتخصص في عالم السيارات، استخدمت هذه السيارة في أحد أفلام السلسلة الشهيرة "جيمس بوند"، وهو فيلم " العين الذهبية" .
ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة بين 1.2 مليون و1.6 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 30 – 40 مليون جنيه مصري تقريباً).
و مالك السيارة الحالي قام بشرائها عام 2001 مقابل 200 ألف دولار" أي ما يعادل 3 مليون و 500 ألف جنيه مصري تقريباً)، والتي كانت تعد من أغلى المقتنيات التي تم بيعها من سلسلة أفلام "جيمس بوند" في ذلك الوقت.
وأنتجت "أستون مارتن" السيارة "دي بي 5" خلال الفترة من عام 1963 إلي 1965، وقامت الشركة بإنتاج 1059 فقط خلال هذه الفترة.
وزودت السيارة بمحرك سعة 4.0 لتر، بقوة 282 حصانا، مرتبط بخيارين من نواقل الحركة أولهما ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيك من 3 سرعات.
وتتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر /س في غضون 7 ثوان فقط.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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