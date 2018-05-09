كشفت "Rimac" صانعة السيارات الفاخرة التشيكية عن موديلها الجديد من السيارات الكهربائية الخارقة.
وجاء موديل "Concept Two" بأربعة محركات كهربائية؛ تمنح السيارة قوة 2000 حصان؛ لتتسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في 1.8 ثانية فقط.
كما زودت سيارة ريماك الخارقة ببطارية كهربائية تشحن بالكامل خلال 30 دقيقة لتمنحها مسافة 650 كلم في الشحنة الواحدة.
أما التصميم الخارجي للسيارة فجاء أقرب إلى الموديلات الرياضية بأبواب فراشية تفتح إلى الأعلى، وتصميم خارجي مميز من ألواح الكربون؛ لتعطي سيارة ريماك الجديدة لمسة من العدوانية الفريدة.
ومن المنتظر أن تطرح "Concept Two" في الأسواق بسعر مبدئي 2 مليون و138 ألف دولار.
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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