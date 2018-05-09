كشفت "Rimac" صانعة السيارات الفاخرة التشيكية عن موديلها الجديد من السيارات الكهربائية الخارقة.

وجاء موديل "Concept Two" بأربعة محركات كهربائية؛ تمنح السيارة قوة 2000 حصان؛ لتتسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في 1.8 ثانية فقط.

كما زودت سيارة ريماك الخارقة ببطارية كهربائية تشحن بالكامل خلال 30 دقيقة لتمنحها مسافة 650 كلم في الشحنة الواحدة.

أما التصميم الخارجي للسيارة فجاء أقرب إلى الموديلات الرياضية بأبواب فراشية تفتح إلى الأعلى، وتصميم خارجي مميز من ألواح الكربون؛ لتعطي سيارة ريماك الجديدة لمسة من العدوانية الفريدة.

ومن المنتظر أن تطرح "Concept Two" في الأسواق بسعر مبدئي 2 مليون و138 ألف دولار.