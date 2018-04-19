نشرت لكزس الصورة الرسمية الأولى للجيل الجديد من ES، والتي فاجئتنا بالتطور الكبير الذي حصلت عليه مقارنة بسابقتها.
العديد من التقارير أكدت الاستغناء عن GS والاكتفاء بـ ES كسيدان فاخرة متوسطة الحجم، ويبدو من الفيديو والصورة الأولية أن لكزس تنوي ذلك فعلاً، حيث يأتي الجيل الجديد بتصميم رائع ينافس السيارات الألمانية بكل قوة. أبرز مميزات التصميم الجديد هو أنه مستوحى بشكل كبير من شقيقتها LS وهو شيء جيد نراه في المصابيح الأمامية التي لا تشبه أي شركة أخرى بالإضافة إلى الشبك الكبير الذي يثير الآراء دائماً، فما رأيكم به هنا؟
أكدت لكزس أن ES 2019 الجديدة كلياً مبنية على قاعدة عجلات TNGA، ما يعني راحة أكبر في القيادة والتحكم ومساحة أكبر في الداخلية. من حيث الأداء نتوقع أن تستمر خيارات المحركات كما هي مع تحسينها وإضافة قوة أكبر لها قد تصل إلى 300 حصان في الفئة الأعلى.
لن ننتظر كثيراً قبل معرفة كافة التفاصيل الرسمية الخاصة بـ ES 2019 حيث ستكشف عنها لكزس في معرض بكين بعد أسبوع من الآن.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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