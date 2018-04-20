أسس العالم الإيطالي ستيفانو مانكوسو، أستاذ البيولوجيا في جامعة (فلورانسا) الإيطالية، بالاشتراك مع الصحفية الكسندرا فيولا، صاحبة كتاب (ذكاء النباتات)، الصادر في 2013 - أول معمل دولي للعلوم البيولوجية العصبية النباتية في إيطاليا.

ويهدف العمل إلى دراسة النباتات وأنواعها المختلفة في الكرة الأرضية والتي تقدر بنحو 7ر8 مليون نوع، منها 5ر67 مليون نوع على البر، و2ر2 مليون نوع نبات في البحر، كما تم تحديد 287 ألفا و655 نوعا نباتيا، منهما 285 ألفا و650 نوعا من النباتات المزهرة، و15 ألف نوع من النباتات اللا وعائية.