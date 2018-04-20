أسس العالم الإيطالي ستيفانو مانكوسو، أستاذ البيولوجيا في جامعة (فلورانسا) الإيطالية، بالاشتراك مع الصحفية الكسندرا فيولا، صاحبة كتاب (ذكاء النباتات)، الصادر في 2013 - أول معمل دولي للعلوم البيولوجية العصبية النباتية في إيطاليا.
ويهدف العمل إلى دراسة النباتات وأنواعها المختلفة في الكرة الأرضية والتي تقدر بنحو 7ر8 مليون نوع، منها 5ر67 مليون نوع على البر، و2ر2 مليون نوع نبات في البحر، كما تم تحديد 287 ألفا و655 نوعا نباتيا، منهما 285 ألفا و650 نوعا من النباتات المزهرة، و15 ألف نوع من النباتات اللا وعائية.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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