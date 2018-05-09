من أهم أجزاء السيارة على الإطلاق إن لم يكن الأهم هي الإطارات، وللأسف لا يولي أغلب مالكي السيارات لها أهمية، ويمثل إهمال صيانة الإطارات أو تركيب الإطارات غير مناسبة خطرا مباشرا على سلامتنا.
ويجب عند شراء إطارات عدم شرائها مستعملة، إذ تحدث معظم حوادث الإطارات وأسوأها بسبب تركيب إطارات مستعملة قديمة، لذلك يجب شراء إطارات جديدة مع الوضع في عين الاعتبار أنه توجد أنواع كثيرة من المطاط.
منها ما هو معد للأجواء الباردة ومنها للأجواء الحارة، وحيث أن منطقتنا العربية منطقة شديدة الحرارة، لذا فالإطارات الملائمة لها تختلف حسب نوع السيارة وسرعتها، وسوف نستعرض هنا نوع السيارة والسرعة لها ورمز الإطار الملائم لها.
1 – اطارات سيارات الركوب لا يقل السرعه عن 180 كلم/ساعه رمز الاطار S
2 – اطارات الشاحنات الخفيفة لا يقل السرعة عن 130 كلم/ساعة رمز الاطار M
3 – اطارات الشاحنات الثقيله لا يقل السرعة عن 110 كلم/ساعة رمز الاطار K
4 – اطارات الحافلات لا يقل السرعة عن 130 كلم/ساعة رمز الاطار M
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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