من أهم أجزاء السيارة على الإطلاق إن لم يكن الأهم هي الإطارات، وللأسف لا يولي أغلب مالكي السيارات لها أهمية، ويمثل إهمال صيانة الإطارات أو تركيب الإطارات غير مناسبة خطرا مباشرا على سلامتنا.

ويجب عند شراء إطارات عدم شرائها مستعملة، إذ تحدث معظم حوادث الإطارات وأسوأها بسبب تركيب إطارات مستعملة قديمة، لذلك يجب شراء إطارات جديدة مع الوضع في عين الاعتبار أنه توجد أنواع كثيرة من المطاط.

منها ما هو معد للأجواء الباردة ومنها للأجواء الحارة، وحيث أن منطقتنا العربية منطقة شديدة الحرارة، لذا فالإطارات الملائمة لها تختلف حسب نوع السيارة وسرعتها، وسوف نستعرض هنا نوع السيارة والسرعة لها ورمز الإطار الملائم لها.

1 – اطارات سيارات الركوب لا يقل السرعه عن 180 كلم/ساعه رمز الاطار S

2 – اطارات الشاحنات الخفيفة لا يقل السرعة عن 130 كلم/ساعة رمز الاطار M

3 – اطارات الشاحنات الثقيله لا يقل السرعة عن 110 كلم/ساعة رمز الاطار K

4 – اطارات الحافلات لا يقل السرعة عن 130 كلم/ساعة رمز الاطار M