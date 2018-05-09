أعلنت شركة مرسيدس إطلاق الجيل الجديد من سيارة الفئة G في الأسواق العالمية بدايةً من يونيو (حزيران) المقبل بسعر يبدأ من 107 آلاف يورو تقريباً.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة G 500 زادت في الطول والعرض حوالي 10 سم، ما زاد من رحابة مقصورة السيارة، كما أنها تعتمد على سواعد محرك V8 بقوة 310 كيلووات/422 حصان.
وبفضل هذه القوة تصل السيارة إلى السرعة القصوى 210 كلم/س، بالإضافة إلى استهلاك 11.5 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 263 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويتوفر هذا المحرك مع تعديل AMG في الموديل G 63 وبنفس معدل الاستهلاك لكن بقوة 430 كيلووات/585 حصان، تؤهل السيارة لبلوغ السرعة القصوى 240 كلم/س.
ومع مطلع العام الجديد ينضم لبرنامج الدفع محرك الديزل سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم قادماً من الفئة S، فضلاً عن السعي قدماً نحو تقديم النسخة الكهربائية من السيارة.
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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