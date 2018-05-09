أعلنت شركة مرسيدس إطلاق الجيل الجديد من سيارة الفئة G في الأسواق العالمية بدايةً من يونيو (حزيران) المقبل بسعر يبدأ من 107 آلاف يورو تقريباً.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة G 500 زادت في الطول والعرض حوالي 10 سم، ما زاد من رحابة مقصورة السيارة، كما أنها تعتمد على سواعد محرك V8 بقوة 310 كيلووات/422 حصان.

وبفضل هذه القوة تصل السيارة إلى السرعة القصوى 210 كلم/س، بالإضافة إلى استهلاك 11.5 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 263 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويتوفر هذا المحرك مع تعديل AMG في الموديل G 63 وبنفس معدل الاستهلاك لكن بقوة 430 كيلووات/585 حصان، تؤهل السيارة لبلوغ السرعة القصوى 240 كلم/س.

ومع مطلع العام الجديد ينضم لبرنامج الدفع محرك الديزل سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم قادماً من الفئة S، فضلاً عن السعي قدماً نحو تقديم النسخة الكهربائية من السيارة.