أودي تكشف عن موعد طرح “q8” الجديدة بسعر يتجاوز المليون جنيه

كشفت شركة أودي الألمانية عن الموعد الرسمي لإطلاق "Q8"سيارتها الكروس أوفر الجديدة، والتي ستتوافر في الأسواق رسمياً في 5 يونيو القادم.
وبحسب موقع روسيا اليوم، من المتوقع أن تطرح الشركة الألمانية هذه السيارة بمظهر جديد وأنيق شبيه بتصميم سيارات "Q8 Sport" مع بعض التعديلات على شبك الواجهة الأمامي والمصابيح الخلفية.
كما يتوقع أن تظهر هذه السيارة بعدة نماذج، أحدها مزود بمحركات ديزل بـ 6 أسطوانات، ونموذج آخر بمحركات بنزين من 8 أسطوانات، وثالث بمحرك هجين.
وسعر السيارة الرسمي، أعلنت أودي أن السيارة ستطرح بسعر يبدأ من 67 ألف دولار( أي ما يعادل مليون و 140 ألف جنيه مصري تقريباً).
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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