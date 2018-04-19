شهد سوق سيارات الركوب "الملاكي" إقبالا متزايدًا خلال شهري يناير وفبراير 2018، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 23.7% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2017.

ووصل إجمالي مبيعات قطاع الملاكي بشقيه المجمع محليًا والمستورد وفقًا لإحصائية صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" 14.400 وحدة مقابل 11.700 في الشهرين الأول من العام الماضي.

وأوضح تقرير "أميك"، أن مبيعات السيارات المزودة بمحرك سعة 1.5 إلى 1.6 لتر وصلت إلى 8.500 وحدة بنهاية فبراير بنسبة ارتفاع تقدر بـ51%، مقارنة بـ5.700 وحدة في عام 2017.

ويمكن من خلال النقاط التالية التعرف على أبرز السيارات المزودة بمحرك سعة 1.6 لتر المتوفرة في السوق المصري:

سانج يونج تيفولي

سانج يونج تيفولي موديل 2018، تنتمي إلى سيارات "الكروس أوفر"، متوافرة بالسوق المصري بمحرك 1.6 لتر بقوة 128 حصانا، مرتبط بناقل حركة "أوتوماتيك وستيبترونك"، من 5 نقلات.

وتتوافر "تيفولي" في مصر بثلاث فئات من التجهيزات، الأولى تباع بـ315.000 جنيه، أما الثانية فيبلغ سعرها 365.000 جنيه، والثالثة تباع بسعر رسمي يصل إلى 390 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا HD

تقدم "غبور أوتو" هيونداي إلنترا 2018 HD لعملائها في 8 فئات مختلفة الكماليات، ولكنها متوافقة على مستوى القدرات الميكانيكية للمحرك الذي تبلغ سعته 1.6 لتر، و4 سلندرات، وبقوة 121 حصان، ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

وتبدأ أسعار هيونداي إلنترا الجديدة من 251 ألفا و900 جنيه، وتصل إلى 297 ألفا و900 جنيه لأعلى فئة.

نيسان سنترا

زودت السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، بقوة 118 حصانًا.

وتتميز السيارة بتوفير وسائل أمان أساسية منها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS.

ويبلغ السعر الرسمي لسيارة نيسان سنترا موديل 2018 المزودة بناقل حركة "أوتوماتيك" 295.000 جنيه.

كيا سيراتو

المقدمة من "كيا" الكورية متوافرة في السوق المصري بـ5 نسخ وجميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 130 حصانًا، يرتبط بناقل حركة أتوماتيك. وتبدأ أسعار سيراتو 2018 من 300 ألف جنيه للفئة الأولى.

متسوبيشي لانسر

طرحت شركة "مودرن موتورز"، وكيل "متسوبيشي" في مصر، السيارة اليابانية بخمس فئات مختلفة تشترك جميعها في محرك من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر، ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 حركات.

وتبدأ أسعار لانسر 2018 في مصر من 284 ألفا و900 جنيه، وتصل إلى 294 ألفا و900 جنيه للفئة الثانية، بينما تصل الفئة الثالثة إلى 299 ألفا و900 جنيه.

بروتون جين 2

تتوافر السيارة في السوق المصري طراز 2016 بفئتين، كلاهما مزودان بمحرك من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 110 "حصان".

ويبلغ سعر النسخة المزودة بناقل حركة يدوي من جين2، 244.900 ألف جنيه، بينما يصل سعر النسخة الأوتوماتيك إلى 259.900 ألف جنيه.

بيجو 301

يوفر تحالف "المنصور- سكوب" المصري الإماراتي، الوكيل الجديد لعلامة "بيجو سيتروين" الفرنسية في مصر سيارة "بيجو السيدان 301 بفئتين"، وتأتي السيارة بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 115 حصانا".

وتباع النسخة المزودة بناقل حركة يدوي من 5 نقلات بـ220.000 جنيه، بينما تصل إلى 275.000 للنسخة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات .

فيات تيبو

طرح فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر من خلال وكلائها شركة النيل الهندسية ومجموعة أبو غالي موتورز، سيارتها السيدان فيات تيبو السيدان والهاتشباك، التي تأتي بـ 5 فئات مختلفة .

وزودت تيبو سياراتها بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 110 "حصان"، وترتبط بنواقل حركة أوتوماتيكية ويدوية.

ويبدأ سعر فيات تيبو من 230 ألف جنيه للناقل الحركة اليدوي، ويصل إلى 297 ألف جنيه للفئة الثانية المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، بينما تصل أسعار الفئة الثالثة في النسخة السيدان إلى 335 ألف جنيه مصري .

وطرحت فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر نسختين من تيبو الهاتشباك، الأولي تباع بسعر رسمي 340 ألف جنيه، والثانية تصل إلي 390 ألف جنيه والسيارتان مزودان بناقل حركة أوتوماتيك من 6 حركات.

تويوتا كرولا

طرحت "تويوتا إيجيبت" أيقونتها كورولا 2018، لعملاء السوق المصري أربع فئات مختلفة التجهيزات والكماليات وهي الفئة الأولى المانيوال، والفئة الأوتوماتيك، والفئة الكاملة، والفئة الفارهة.

وأمدت الشركة المصنعة سيارتها الجديدة بمحرك 4 سلندرات سعة 1600 سي سي وبقوة 120 حصانا، ونوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال من ست سرعات والثاني أوتوماتيك CTV من سبع سرعات ويتوفر في الفئات الأعلى.

ويبدأ سعر الفئة الأولى من 315 ألف جنيه، والفئة الثانية يبدأ سعرها من 355 ألف جنيه، أما الفئة الكاملة فيبدأ سعرها من 412 ألف جنيه، في حين أن سعر الفئة الفارهة يبدأ من 463 ألف جنيه.

شيفرولية كروز

تقدم شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفرولية الأمريكية في مصر سيارة شيفورلية كروز 2017 المزودة بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 116 حصانا، بنسختين يرتبطان بناقل حركة ستيبترونيك من 5 و 6 نقلات .

ويبلغ سعر الفئة الأولى منها 314 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 339 ألف جنيه .