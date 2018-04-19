تعرف على أبرز 10 سيارات مزودة بمحرك 1600 سي سي في مصر
آخر تحديث GMT03:51:38
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

تعرف على أبرز 10 سيارات مزودة بمحرك "1600 سي سي" في مصر

العرب اليوم -

العرب اليوم - تعرف على أبرز 10 سيارات مزودة بمحرك "1600 سي سي" في مصر

Toyota Corolla
القاهرة - العرب اليوم

شهد سوق سيارات الركوب "الملاكي" إقبالا متزايدًا خلال شهري يناير وفبراير 2018، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 23.7% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2017.

ووصل إجمالي مبيعات قطاع الملاكي بشقيه المجمع محليًا والمستورد وفقًا لإحصائية صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" 14.400 وحدة مقابل 11.700 في الشهرين الأول من العام الماضي.

وأوضح تقرير "أميك"، أن مبيعات السيارات المزودة بمحرك سعة 1.5 إلى 1.6 لتر وصلت إلى 8.500 وحدة بنهاية فبراير بنسبة ارتفاع تقدر بـ51%، مقارنة بـ5.700 وحدة في عام 2017.

ويمكن من خلال النقاط التالية التعرف على أبرز السيارات المزودة بمحرك سعة 1.6 لتر المتوفرة في السوق المصري:

سانج يونج تيفولي
سانج يونج تيفولي موديل 2018، تنتمي إلى سيارات "الكروس أوفر"، متوافرة بالسوق المصري بمحرك 1.6 لتر بقوة 128 حصانا، مرتبط بناقل حركة "أوتوماتيك وستيبترونك"، من 5 نقلات.

وتتوافر "تيفولي" في مصر بثلاث فئات من التجهيزات، الأولى تباع بـ315.000 جنيه، أما الثانية فيبلغ سعرها 365.000 جنيه، والثالثة تباع بسعر رسمي يصل إلى 390 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا HD
تقدم "غبور أوتو" هيونداي إلنترا 2018 HD لعملائها في 8 فئات مختلفة الكماليات، ولكنها متوافقة على مستوى القدرات الميكانيكية للمحرك الذي تبلغ سعته 1.6 لتر، و4 سلندرات، وبقوة 121 حصان، ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

وتبدأ أسعار هيونداي إلنترا الجديدة من 251 ألفا و900 جنيه، وتصل إلى 297 ألفا و900 جنيه لأعلى فئة.

نيسان سنترا
زودت السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، بقوة 118 حصانًا.

وتتميز السيارة بتوفير وسائل أمان أساسية منها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS.

ويبلغ السعر الرسمي لسيارة نيسان سنترا موديل 2018 المزودة بناقل حركة "أوتوماتيك" 295.000 جنيه.

كيا سيراتو
المقدمة من "كيا" الكورية متوافرة في السوق المصري بـ5 نسخ وجميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 130 حصانًا، يرتبط بناقل حركة أتوماتيك. وتبدأ أسعار سيراتو 2018 من 300 ألف جنيه للفئة الأولى.

متسوبيشي لانسر
طرحت شركة "مودرن موتورز"، وكيل "متسوبيشي" في مصر، السيارة اليابانية بخمس فئات مختلفة تشترك جميعها في محرك من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر، ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 حركات.

وتبدأ أسعار لانسر 2018 في مصر من 284 ألفا و900 جنيه، وتصل إلى 294 ألفا و900 جنيه للفئة الثانية، بينما تصل الفئة الثالثة إلى 299 ألفا و900 جنيه.

بروتون جين 2
تتوافر السيارة في السوق المصري طراز 2016 بفئتين، كلاهما مزودان بمحرك من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 110 "حصان".

ويبلغ سعر النسخة المزودة بناقل حركة يدوي من جين2، 244.900 ألف جنيه، بينما يصل سعر النسخة الأوتوماتيك إلى 259.900 ألف جنيه.

بيجو 301
يوفر تحالف "المنصور- سكوب" المصري الإماراتي، الوكيل الجديد لعلامة "بيجو سيتروين" الفرنسية في مصر سيارة "بيجو السيدان 301 بفئتين"، وتأتي السيارة بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 115 حصانا".

وتباع النسخة المزودة بناقل حركة يدوي من 5 نقلات بـ220.000 جنيه، بينما تصل إلى 275.000 للنسخة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات .

فيات تيبو
طرح فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر من خلال وكلائها شركة النيل الهندسية ومجموعة أبو غالي موتورز، سيارتها السيدان فيات تيبو السيدان والهاتشباك، التي تأتي بـ 5 فئات مختلفة .

وزودت تيبو سياراتها بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 110 "حصان"، وترتبط بنواقل حركة أوتوماتيكية ويدوية.

ويبدأ سعر فيات تيبو من 230 ألف جنيه للناقل الحركة اليدوي، ويصل إلى 297 ألف جنيه للفئة الثانية المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، بينما تصل أسعار الفئة الثالثة في النسخة السيدان إلى 335 ألف جنيه مصري .

وطرحت فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر نسختين من تيبو الهاتشباك، الأولي تباع بسعر رسمي 340 ألف جنيه، والثانية تصل إلي 390 ألف جنيه والسيارتان مزودان بناقل حركة أوتوماتيك من 6 حركات.

تويوتا كرولا
طرحت "تويوتا إيجيبت" أيقونتها كورولا 2018، لعملاء السوق المصري أربع فئات مختلفة التجهيزات والكماليات وهي الفئة الأولى المانيوال، والفئة الأوتوماتيك، والفئة الكاملة، والفئة الفارهة.

وأمدت الشركة المصنعة سيارتها الجديدة بمحرك 4 سلندرات سعة 1600 سي سي وبقوة 120 حصانا، ونوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال من ست سرعات والثاني أوتوماتيك CTV من سبع سرعات ويتوفر في الفئات الأعلى.

ويبدأ سعر الفئة الأولى من 315 ألف جنيه، والفئة الثانية يبدأ سعرها من 355 ألف جنيه، أما الفئة الكاملة فيبدأ سعرها من 412 ألف جنيه، في حين أن سعر الفئة الفارهة يبدأ من 463 ألف جنيه.

شيفرولية كروز
تقدم شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفرولية الأمريكية في مصر سيارة شيفورلية كروز 2017 المزودة بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 116 حصانا، بنسختين يرتبطان بناقل حركة ستيبترونيك من 5 و 6 نقلات .

ويبلغ سعر الفئة الأولى منها 314 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 339 ألف جنيه .

سيارات عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على أبرز 10 سيارات مزودة بمحرك 1600 سي سي في مصر تعرف على أبرز 10 سيارات مزودة بمحرك 1600 سي سي في مصر



أخبار ذات صلة

GMT 01:00 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

لكزس تنشر وصورة أولية لسيارتها "ES 2019" الجديدة كلياً
العرب اليوم - لكزس تنشر وصورة أولية لسيارتها "ES 2019" الجديدة كلياً

GMT 00:52 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

لكزس تكشف عن سيارتها "CT" الجديدة لمنافسة تيسلا موديل 3
العرب اليوم - لكزس تكشف عن سيارتها "CT" الجديدة لمنافسة تيسلا موديل 3

GMT 00:50 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

بي إم دبليو تعتزم إنشاء "مصنع" جديد للطباعة ثلاثية الأبعاد
العرب اليوم - بي إم دبليو تعتزم إنشاء "مصنع" جديد للطباعة ثلاثية الأبعاد

GMT 00:48 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

فولكس واجن تعمل على إعادة تصميم شعار جديد
العرب اليوم - فولكس واجن تعمل على إعادة تصميم شعار جديد

GMT 00:46 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

هذا ما يجب فعله قبل تغيير زيت محرك الدراجة النارية
العرب اليوم - هذا ما يجب فعله قبل تغيير زيت محرك الدراجة النارية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على أبرز 10 سيارات مزودة بمحرك 1600 سي سي في مصر تعرف على أبرز 10 سيارات مزودة بمحرك 1600 سي سي في مصر



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعد استضافتها الحدث المقام في منزل آنا وينتور

أمل علم الدين تجذب أنظار الحضور بإطلالة أنيقة

لندن ـ ماريا طبراني

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا،  أثناء حضورها احتفالًا بتولي  سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:19 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

فرانشيسكا تنضم لـ"لويس فيتون" مديرة فنية للمجوهرات
العرب اليوم - فرانشيسكا تنضم لـ"لويس فيتون" مديرة فنية للمجوهرات

GMT 06:23 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

إنشاء أوّل فندق بالعالم تحت سطح البحر في المالديف
العرب اليوم - إنشاء أوّل فندق بالعالم تحت سطح البحر في المالديف

GMT 09:10 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

طرق لتزيين غرف الأطفال للذكور والإناث من دون عناء
العرب اليوم - طرق لتزيين غرف الأطفال للذكور والإناث من دون عناء

GMT 02:11 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

"واشنطن بوست" تُؤكّد وضع ترامب خُطة لفرض عقوبات على روسيا
العرب اليوم - "واشنطن بوست" تُؤكّد وضع ترامب خُطة لفرض عقوبات على روسيا

GMT 10:51 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

دافني كاروانا تكشف تفاصيل عقود من المضايقات لها قبل مقتلها
العرب اليوم - دافني كاروانا تكشف تفاصيل عقود من المضايقات لها قبل مقتلها

GMT 08:38 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان

البدل الرسمية النسائية يتنافس عليها المصممون ويفضلها المستهلك
العرب اليوم - البدل الرسمية النسائية يتنافس عليها المصممون ويفضلها المستهلك

GMT 07:30 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان

إعلان قائمة أفضل الفنادق تصميمًا وموقعًا حول العالم
العرب اليوم - إعلان قائمة أفضل الفنادق تصميمًا وموقعًا حول العالم

GMT 09:33 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان

"فيترا" أيقونة التصميم السويسرية لقطع الأثاث الكلاسيكية
العرب اليوم - "فيترا" أيقونة التصميم السويسرية لقطع الأثاث الكلاسيكية

GMT 04:55 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان

ماكرون يزعم بأنه أقنع ترامب بالبقاء في سورية
العرب اليوم - ماكرون يزعم بأنه أقنع ترامب بالبقاء في سورية

GMT 05:20 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان

45 صحافيًا من 15 دولة يعملون سرًا لإكمال تحقيقاتها
العرب اليوم - 45 صحافيًا من 15 دولة يعملون سرًا لإكمال تحقيقاتها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab