فولكس واجن تعمل على إعادة تصميم شعار جديد

استأجرت شركة فولكس واجن مؤسسة تصميم متخصصة لتطوير شعار "ملون أكثر" و"جذاب عاطفياً" كما يصرح Jochen Sengpiehl مدير التسويق لدى فولكس واجن، ويضيف أن صورة الشركة تأثرت قليلاً بمحاولاتهم البقاء “ألمانيين للغاية” وأيضاً بفضيحة محركات الديزل.
تشير التوقعات أن فولكس واجن قد تحافظ على لمسة كلاسيكية في شعارها الجديد الذي ستكشف عنه العام القادم لأجل الحفاظ على الإمتداد التاريخي للشعار الذي يعود عمره إلى عام 1937 مع بعض التغيرات البسيطة كل بضعة عقود.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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