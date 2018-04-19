فولكس واجن تعمل على إعادة تصميم شعار جديد

استأجرت شركة فولكس واجن مؤسسة تصميم متخصصة لتطوير شعار "ملون أكثر" و"جذاب عاطفياً" كما يصرح Jochen Sengpiehl مدير التسويق لدى فولكس واجن، ويضيف أن صورة الشركة تأثرت قليلاً بمحاولاتهم البقاء “ألمانيين للغاية” وأيضاً بفضيحة محركات الديزل.

تشير التوقعات أن فولكس واجن قد تحافظ على لمسة كلاسيكية في شعارها الجديد الذي ستكشف عنه العام القادم لأجل الحفاظ على الإمتداد التاريخي للشعار الذي يعود عمره إلى عام 1937 مع بعض التغيرات البسيطة كل بضعة عقود.