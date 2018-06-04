شركة تعديلات ترفع قوة مرسيدس amg e 63 s من 612 إلى 880 حصان

أجرت شركة بوسايدون (Posaidon) تعديلات تقنية على أيقونة مرسيدس AMG E 63 S لرفع معدلات أداء الصالون الرياضية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها قامت برفع قوة المحرك من 612 إلى 880 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1200 نيوتن متر.

وأضافت بوسايدون أن سيارتها المعدلة، التي تحمل الاسم E63 RS 830+، تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 358 كلم/س.

ولم تقم الشركة بإجراء أية تعديلات شكلية على السيارة AMG E 63 S؛ كونها تمتاز بباقة AMG من عناصر الإيروديناميكية المصنوعة من الكربون مثل شفة اسبويلر خلفية ومشتت هواء وموزع هواء. كما تأتي الجنوط قياس 20 بوصة ذات اللون الأسود المطفأ بتوقيع AMG أيضا.

ولم تكشف بوسايدون عن سعر نسختها المعدلة E63 RS 830+ حتى الآن، علما بأن سعر الموديل القياسي AMG E 63 S يبدأ من 122 ألف و725 يورو، أي ما يعادل نحو (مليونين و550 ألف جنيه مصري).