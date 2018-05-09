أبرز مميزات شيفرولية سوبربان 2019 تتسع لـ9ركاب ومحرك v8 سعة

زودت “شيفروليه” سيارتها سوبربان 2019 الجديدة بباقة RST Performance، فتأتي بـ3 صفوف من المقاعد تتسع لـ9ركاب ومحرك V8 سعة 6.2 لتر .
ومن المنتظر بدء مبيعات السيارة في نهاية العام الجاري، والباقة الجديدة وحدها تعتمد على نسخة RST Edition والتي تتكلق 2.630 دولار فوق سعر السيارة وقدمت في عام 2017.
وتأتي هذه الباقة مع نسخة المحرك بقوة 420 حصان والتي ترسل للطريق عبر ناقل حركة أوتوماتيك هيدرا ماتيك 10L80 من 10 سرعات.
والسيارة ثقيلة في الوزن وتستهلك الكثير من الوقود، وعلق “اريك ستانزاك” رئيس المهندسين في شاحنات شيفروليه بأن السيارة توفر الأداء القوي بهذه الباقة مع مستويات عالية من التسارع والقدرة على الكبح القوي والثبات على الطريق كما أنها توفر راحة الركوب والجودة في تصنيع المقصورة الداخلية.
وتتزود السيارة بتعليق نشط ونظام تحكم في الركوب ويمكنه بالتالي التعامل مع كل العقبات على الطريق مع مخارج عادم مزدوجة في الخلف من بورلا وأقراص مكابح Duralife وعجلات 22 بوصة مع اطارات بريدجستون وتطعيمات كرومية مع لمسات سوداء في السيارة.
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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