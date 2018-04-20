أرجأت شركة الفضاء "روكيت لاب" إطلاق أول رحلة تجارية كاملة للفضاء، بسبب مشكلات فنية.

وقالت الشركة في بيان إنها رصدت "سلوكا غير معتاد في التحكم بالمحركات"، خلال تدريبات نفذت هذا الأسبوع.

وأوضحت الشركة أن عملية الإطلاق التي كانت مقررة اليوم، ستؤجل لمدة 14 يوما بدءا من غد الجمعة.

وتهدف الشركة، التي تملكها شركة أمريكية، إلى توفير عمليات إطلاق أسبوعية للعملاء لأغراض تجارية بتكلفة تبلغ حوالي 9ر4 مليون دولار.