أرجأت شركة الفضاء "روكيت لاب" إطلاق أول رحلة تجارية كاملة للفضاء، بسبب مشكلات فنية.
وقالت الشركة في بيان إنها رصدت "سلوكا غير معتاد في التحكم بالمحركات"، خلال تدريبات نفذت هذا الأسبوع.
وأوضحت الشركة أن عملية الإطلاق التي كانت مقررة اليوم، ستؤجل لمدة 14 يوما بدءا من غد الجمعة.
وتهدف الشركة، التي تملكها شركة أمريكية، إلى توفير عمليات إطلاق أسبوعية للعملاء لأغراض تجارية بتكلفة تبلغ حوالي 9ر4 مليون دولار.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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