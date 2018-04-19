خطوات اتبعها لتصبح سيارتك جاهزة لاستقبال فصل الصيف

في فصل الصيف تكون السيارة عرضة للضرر أكثر من الفصول الأخرى، وها نحن على أبواب فصل الصيف ويمكنك اتباع الخطوات التالية لتجهيز سيارتك استعدادًا لمواجهة درجة الحرارة والحفاظ عليها من الأعطال:-

1- ضغط الإطارات

التأكد من ثبات ضغط إطارات السيارة قبل السفر، وللتعرف على ضغط الهواء المثالي لسيارتك في جميع الظروف البيئية يمكنك مراجعة كتيب التعليمات الخاص بالسيارة.

2- زيت المحرك

توخي الحذر عند اختيار نوع الزيت، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة تزيد من سيولة الزيت وهو ما قد يعرض أجزاء المحرك لافتقار التشحيم اللازم، ولذلك فإن اختيار زيت محركات ذو كثافة ولزوجة أعلى سيكون في صالح السيارة طوال فصل الصيف.

3- البطارية

وإذا كنت تخطط لرحلة طويلة فإن تغيير البطارية القديمة بأخرى جديدة مهما ارتفع سعرها، سيكون ثمن زهيد جدًا يمكن تحمله لتفادي الوقوف في طريق مفتوح لا يمكن الحصول على المساعدة به بسهولة.

4- الأحزمة والخراطيم

يجب التفتيش على كامل الأحزمة والخراطيم لتغيير المتهالك منها قبل التحرك بالسيارة، وإذا كنت لا تتذكر آخرة مرة قمت في إحلال الأحزمة فيها فمن الأفضل تغييرها تفاديًا للتعطل على الطريق.

5- المساحات

للتعرف على مدى كفاءة شفرات الممسحة، يمكن تشغيلها فإذا تركت بعض الخطوط الدائرية على الزجاج الأمامي فهذا يعني أنها أصبحت أكثر جفافًا ووجب تغييرها، كما أن الشفرات عادة ما يكون عمرها الافتراضي عام واحد.

6- مبرد المحرك

في الأجواء الحارة تحتاج السيارة إلى عمل نظام التبريد بكامل طاقته لأن السخونة تتكون داخليًا بفعل الحركة واحتراق الوقود وخارجيًا بفعل ارتفاع درجة الحرارة، ويقول خبراء السيارات إن المحركات الحديثة تكون أكثر سخونة عند التشغيل، لذا يجب فحص سائل التبريد دومًا في الصيف.

7- مكيف الهواء

للتأكد من عمل المكيف بشكل صحيح وعدم حاجته للصيانة أو شحن الفريون يمكن التوجه لأحد مراكز خدمة السيارات.

8- الفلاتر

عند التجهيز لعطلة الصيف، يجب مراجعة وفاعلية عمل المرشحات وتغيير التالف منها، ويمكن عمل ذلك ببساطة ويسر داخل مراكز صيانة السيارات.

9- حقيبة الطوارئ

تتضمن المفكات والكماشات وحبال الجر وكابلات نقل التيار وسائل غسيل السيارة وزيوت للمحرك والمكابح ومصباح يدوي ومشاعل ومثلثات الطريق والقميص العاكس، ويمكن لكل شخص أن يضيف إلى تلك الحقيبة الأشياء التي يراها هامة ويمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ.

10- تنظيف السيارة

لإزالة الرواسب العالقة بها ويجعلها تعمل بكفاءة أكبر، كما أن زجاج المصابيح والإشارات تصبح أكثر إشراقًا، ما يعني عملها بشكل أفضل.