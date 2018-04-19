طريقة ضبط مكيف هواء السيارة في الصيف

يجب أن لا يزيد الفرق بين درجة حرارة مكيف هواء السيارة ودرجة الحرارة الخارجية عن 6 درجات مئوية في فصل الصيف، وفقًا لما أوصت به الهيئة الالمانية لمراقبة الجودة.

كما أن تشغيل مكيف الهواء بأقصى قدرة له يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود، في حين أن غلق المكيف وفتح النوافذ ليس بالفكرة الجيدة وخاصة في فصل الصيف؛ لأن ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء ومن ثم زيادة استهلاك الوقود.