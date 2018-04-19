طريقة ضبط مكيف هواء السيارة في الصيف

يجب أن لا يزيد الفرق بين درجة حرارة مكيف هواء السيارة ودرجة الحرارة الخارجية عن 6 درجات مئوية في فصل الصيف، وفقًا لما أوصت به الهيئة الالمانية لمراقبة الجودة.
كما أن تشغيل مكيف الهواء بأقصى قدرة له يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود، في حين أن غلق المكيف وفتح النوافذ ليس بالفكرة الجيدة وخاصة في فصل الصيف؛ لأن ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء ومن ثم زيادة استهلاك الوقود.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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